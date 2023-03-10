В Одесской области обнаружили безакцизный табак для кальяна на сумму более 31 млн грн

Начато досудебное расследование

Территориальное управление Бюро экономической безопасности в Одесской области занималось расследованием дела о контрабанде кальянного табака. В результате изъят товар на сумму более 31 млн грн, который был без марок акцизного сбора.

Об этом сообщает БЭБ.

Во время обысков складских помещений на территории промзоны пригорода Одессы было обнаружено более 279 тысяч пачек и 702 банка табака без необходимых маркировок акцизного сбора. Преступники намеревались осуществлять незаконную реализацию этих товаров не только на территории Одесской области, но и по всей Украине через различные каналы продаж.

Кроме того, в ходе обысков детективами было раскрыто масштабное производство контрафактной парфюмерии, осуществляемое организованной преступной группой с участием граждан Сирийской Арабской Республики.

Какое наказание ждет бизнесменов

Открыто досудебное расследование по статье 229 УК Украины, которая касается незаконного использования знака для товаров и услуг. Такие действия наказываются штрафом от одной тысячи до четырех тысяч рублей.

Напомним, в Одесском порту пограничники блокировали попытку ввоза в Украину партии контрабандных электронных сигарет. В контейнере обнаружили товар более чем на 7,4 миллиона гривен.