В Одесской области обнаружили безакцизный табак для кальяна на сумму более 31 млн грн
Территориальное управление Бюро экономической безопасности в Одесской области занималось расследованием дела о контрабанде кальянного табака. В результате изъят товар на сумму более 31 млн грн, который был без марок акцизного сбора.
Об этом сообщает БЭБ.
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Во время обысков складских помещений на территории промзоны пригорода Одессы было обнаружено более 279 тысяч пачек и 702 банка табака без необходимых маркировок акцизного сбора. Преступники намеревались осуществлять незаконную реализацию этих товаров не только на территории Одесской области, но и по всей Украине через различные каналы продаж.
Кроме того, в ходе обысков детективами было раскрыто масштабное производство контрафактной парфюмерии, осуществляемое организованной преступной группой с участием граждан Сирийской Арабской Республики.
Какое наказание ждет бизнесменов
Открыто досудебное расследование по статье 229 УК Украины, которая касается незаконного использования знака для товаров и услуг. Такие действия наказываются штрафом от одной тысячи до четырех тысяч рублей.
Напомним, в Одесском порту пограничники блокировали попытку ввоза в Украину партии контрабандных электронных сигарет. В контейнере обнаружили товар более чем на 7,4 миллиона гривен.