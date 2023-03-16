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Восстановление экономики Украины невозможно без разблокирования и увеличения мощностей портов

16 марта 2023 16:50
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
В Украине нет морской стратегии
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Благодаря экспорту агропродукции сотни миллионов людей по миру удается накормить. Впрочем, для восстановления экономики Украины необходимо восстановить морскую инфраструктуру и увеличить мощности портов.

Об этом на брифинге отметила первая заместитель Председателя Комитета ВРУ по вопросам транспорта и инфраструктуры Юлия Клименко.

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"Блокировка наших портов показала, насколько мы важны, в том числе в продуктовой безопасности. Мы кормим 400 млн человек по миру, кормим очень много стран с низким доходом в Африке и Азии. Соответственно, эти страны зависят от нас зависящих от нас продуктово и во многом зависят геополитически. Так что для нас стратегически важно разблокировать и восстановить порты, увеличить их мощность", — отметила Юлия Клименко.

Несмотря на саботаж россии Зерновая инициатива, все же позволяет экспортировать агропродукцию. Впрочем, не менее важную роль сыграла Укрзализныця и автотранспорт. Они быстро перестроились и увеличили свои мощности. Кроме того, Дунайский кластер портов стал также экспортировать больше продовольствия.

Юлия Клименко добавила, что за 30 лет в Украине так и не появилось морской стратегии. Теперь необходимо восстановить морскую инфраструктуру.

"Мы всегда были не морской страной, если честно, а страной у моря. Мы не использовали свой морской потенциал ни для расширения наших экономических возможностей", — сказала первая заместитель Председателя Комитета ВРУ по транспорту и инфраструктуре.

Отметим, в Мининфраструктуры заявили, что количество судов к портам Большой Одессы для загрузки агропродукцией сократилось. Это происходит в результате деструктивной политики россии.

Между тем в россии сделали заявление о продлении действия договоренностей. Впрочем, экспортировать продовольствие должны не 120, а 60 дней. Вице-премьер-министр инфраструктуры и развития общин и территорий Александр Кубраков отметил, что это противоречит договоренностям.

Напомним, в Стамбуле 22 июля был подписан меморандум об открытии "зернового коридора" в Черном море. Украина, россия, Турция и ООН договорились о разблокировании экспорта украинского зерна. Страна-агрессор 29 октября заявила, что останавливает свое участие в "соглашении" якобы из-за "терроризма" Украины против черноморского флота россии. Но уже 2 ноября, не назвав причин, вернулась к соглашению.

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