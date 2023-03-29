"Зернова ініціатива": експорт з портів Великої Одеси скоротився на 26%

Найбільше експортують кукурудзу

За тиждень роботи "зернового коридору" з 20 по 26 березня через морські порти Одеської області було експортовано 804 тисячі тонн агропродукції. Показники експорту впали на 26%.

Про це повідомляє Ukrainian Agribusiness Club.

Варто зазначити, що кількість кораблів, які були завантажені, становила 22 одиниці, цей показник залишається на рівні минулого тижня.

Основні види експортованої продукції під час 34-го тижня роботи "зернового коридору" були:

кукурудза (52% експорту за цей період);

пшениця (29%);

соя (5%).

Куди експортували продовольство

Українська продукція була доставлена в країни Азії (Китай, Бангладеш, В’єтнам та інші), Африки (Єгипет, Алжир, Ефіопію та інші) та Європи (Іспанія, Італія та Нідерланди).

Варто згадати, що 18 березня було прийнято рішення про пролонгацію роботи "зернового коридору" на 120 днів. З початку його роботи з 1 серпня 2022 року по 26 березня 2023 року вдалося експортувати майже 26 млн тонн агропродукції нашим іноземним партнерам.

Попри саботаж інспекторів рф завдяки експорту агропродукції сотні мільйонів людей по світу вдається нагодувати. Втім для відновлення економіки України необхідно поновити морську інфраструктуру та збільшити потужності портів.

Тим часом на сьогодні приєднати порти Миколаївщини до зернової угоди поки що не виходить — надто небезпечно. Але як тільки вдасться відкинути ворога, шлях буде відкритий — про це завив Олександр Кубраков міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України.