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Доля "зернової угоди" вирішена: на скільки часу її продовжили

18 березня 2023 16:21
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Анна Мурадова
Редактор
З першого серпня експортовано понад 25 мільйонів тонн зерна
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Угода по "зерновій ініціативі" пролонгована не на 60 днів, як того хотіла сторона рф, а на 120 днів. Це означає, що Україна продовжує експортувати через три морські глибоководні порти свою агропродукцію.

Про це повідомив Віцепрем'єр-міністр інфраструктури та розвитку громад і територій Олександр Кубраков.

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"Разом з тим, головним викликом є пришвидшення інспекційних перевірок в Туреччині. Це дозволить світу отримати ще більше української агропродукції. Також продовжуємо роботу над долученням до Зернової ініціативи портів Миколаївщини та розширення номенклатури вантажів. Україна була і залишається міцно вбудованою у світову економіку та ринки", — зазначив Олександр Кубраков.

Більше про роботу зернового коридору

Україна зазнала втрат через навмисні дії інспекторів рф в січні, коли експорт "зерновим коридором" зменшився на 25% порівняно з груднем. Інспектори затримували судна у Босфорі, що призвело до критично низького показника виходу суден з портів — лише 2-3 на добу, і це продовжилось й у лютому. Ситуація залишається напруженою, і влада прагне розв'язувати цю проблему шляхом взаємодії з міжнародними партнерами.

У рамках "зернової ініціативи" в лютому проведено вдвічі менше інспекцій, ніж заплановано. Це є наслідком деструктивної політики росії, спрямованої на гальмування експорту української агропродукції.

Попри саботаж інспекторів рф завдяки експорту агропродукції сотні мільйонів людей по світу вдається нагодувати. Втім для відновлення економіки України необхідно поновити морську інфраструктуру та збільшити потужності портів.

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