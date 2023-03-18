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Судьба "зернового соглашения" решена: на сколько времени ее продлили

18 марта 2023 16:21
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
С 1 августа экспортировано более 25 миллионов тонн зерна.
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Соглашение по "зерновой инициативе" пролонгировано не на 60 дней, как того хотела сторона россии, а на 120 дней. Это означает, что Украина продолжает экспортировать через три морских глубоководных порта свою агропродукцию.

Об этом сообщил вице-премьер-министр инфраструктуры и развития общин и территорий Александр Кубраков.

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"Вместе с тем главным вызовом является ускорение инспекционных проверок в Турции. Это позволит миру получить еще больше украинской агропродукции. Также продолжаем работу над присоединением к Зерновой инициативе портов Николаевщины и расширение номенклатуры грузов. Украина была и остается прочно встроенной в мировую экономику и рынки", – отметил Александр Кубраков.

Больше о работе зернового коридора

Украина понесла потери из-за преднамеренных действий инспекторов россии в январе, когда экспорт "зерновым коридором" уменьшился на 25% по сравнению с декабрем. Инспекторы задерживали суда в Босфоре, что привело к критически низкому показателю выхода судов из портов – всего 2-3 в сутки, и это продолжилось и в феврале. Ситуация остается напряженной, и власти стремятся решать эту проблему путем взаимодействия с международными партнерами.

В рамках "зерновой инициативы" в феврале проведено вдвое меньше инспекций, чем запланировано. Это следствие деструктивной политики россии, направленной на торможение экспорта украинской агропродукции.

Несмотря на саботаж инспекторов россии благодаря экспорту агропродукции сотни миллионов людей по миру удается накормить. Впрочем, для восстановления экономики Украины необходимо восстановить морскую инфраструктуру и увеличить мощности портов.

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