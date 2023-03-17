Кількість інспекцій в рамках "Зернової ініціативи" досягла свого піка

Стабільна черга суден від 120 до 140

У рамках "Зернової ініціативи" в лютому проведено вдвічі менше інспекцій, ніж заплановано. Це є наслідком деструктивної політики росії, спрямованої на гальмування експорту української агропродукції.

Про це під час брифінгу зазначив речник голови Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук.

"Така негативна динаміка є наслідком системної деструктивної політики росії, яка направлена на гальмування інспекції суден в територіальних водах Туреччини. У лютому проведено лише 149 інспекцій, у січні їх було 173. Така тенденція на жаль зберігається у березні, сподіваємось на те, що буде динаміка все ж таки буде змінюватись у бік позитиву", — зазначив Сергій Братчук.

Він додав, що наразі Україна знаходиться на порозі пролонгації "Зернової угоди". Й висловив свої сподівання, щодо розв'язання цього питання з урахуванням пропозицій нашої країни.

Судна чекають на інспекцію

У зв'язку з діями представників рф є стабільна черга суден — від 120 до 140, які очікують інспекцію. Це створює проблему дефіциту нового флоту під завантаження.

Судна під завантаження

Зараз 86 суден, які прямують під завантаження, очікують інспекцію в територіальних водах Туреччини. Ситуація стає все складнішою, оскільки затримка інспекцій може призвести до перенавантаження українських портів, що може негативно вплинути на економіку країни.

Продовження "Зернової угоди"

Тим часом в рф зробили заяву про продовження дії домовленостей. Втім, експортувати продовольство мають не 120, а 60 днів. Віцепрем'єр-міністр інфраструктури та розвитку громад і територій Олександр Кубраков зазначив, що це суперечить домовленостям.

Нагадаємо, у Стамбулі 22 липня було підписано меморандум про відкриття "зернового коридору" у Чорному морі. Україна, росія, Туреччина та ООН домовилися про розблокування експорту українського зерна. Країна-агресор 29 жовтня заявила, що зупиняє свою участь в "угоді" нібито через "тероризм" України проти чорноморського флоту рф. Але вже 2 листопада, не назвавши причин, повернулася до угоди.

Фото Нібулон