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Количество инспекций в рамках "Зерновой инициативы" достигло своего пика

17 марта 2023 12:44
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Стабильная очередь судов от 120 до 140
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

В рамках "Зерновой инициативы" в феврале проведено вдвое меньше инспекций, чем запланировано. Это следствие деструктивной политики россии, направленной на торможение экспорта украинской агропродукции.

Об этом во время брифинга отметил представитель Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.

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"Такая негативная динамика является следствием системной деструктивной политики россии, которая направлена на торможение инспекции судов в территориальных водах Турции. В феврале проведено только 149 инспекций, в январе их было 173. Такая тенденция, к сожалению, сохраняется в марте, надеемся, что будет динамика все же будет меняться в сторону позитива", — отметил Сергей Братчук.

Он добавил, что сейчас Украина находится на пороге пролонгации "Зернового соглашения". И выразил свои надежды на решение этого вопроса с учетом предложений нашей страны.

Суда ждут инспекцию

В связи с действиями представителей россии есть стабильная очередь судов — от 120 до 140, ожидающих инспекцию. Это создает проблему дефицита нового флота под загрузку.

Суда под загрузку

Сейчас 86 судов, направляющихся под погрузку, ожидают инспекцию в территориальных водах Турции. Ситуация становится все более сложной, поскольку задержка инспекций может привести к перегрузке украинских портов, что может негативно повлиять на экономику страны.

Продление "Зернового соглашения"

Между тем в россии сделали заявление о продлении действия договоренностей. Впрочем, экспортировать продовольствие должны не 120, а 60 дней. Вице-премьер-министр инфраструктуры и развития общин и территорий Александр Кубраков отметил, что это противоречит договоренностям.

Напомним, в Стамбуле 22 июля был подписан меморандум об открытии "зернового коридора" в Черном море. Украина, россия, Турция и ООН договорились о разблокировании экспорта украинского зерна. Страна-агрессор 29 октября заявила, что останавливает свое участие в "соглашении" якобы из-за "терроризма" Украины против черноморского флота россии. Но уже 2 ноября, не назвав причин, вернулась к соглашению.

Фото Нибулон

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