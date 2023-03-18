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Експортний потенціал України закінчиться через 2-3 місяці, — Марчук

18 березня 2023 16:09
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Перемовини тривають
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Офіційно строк дії "зернової угоди" завершується сьогодні 18 березня. Втім доля роботи чорноморського коридору все ще не вирішена. Пропозиція рф вдвічі зменшити термін домовленостей обмежує кількість контрактів.

Про це розповів заступник голови Всеукраїнської Аграрної Ради Денис Марчук в ефірі єдиного телемарафону

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"Попередня "Зернова угода" по датах уже закінчується, втім перемовини про продовження тяжкі. За тиждень до офіційного закінчення рф чітко визначила свої дати, тобто 60 днів і не більше, але ми з росією нічого не підписували. Підписувала Туреччина та ООН, а Стамбульський договір передбачає, що мінімальний термін експорту через порти Одеської області має складати не менше 120 днів", — зазначив Денис Марчук.

Голова Всеукраїнської Аграрної Ради додав, що продовження угоди на 60 днів обмежує кількість контрактів. Наразі дуже важливим є робота коридору на 120 днів, для здійснення попередніх контрактів. 

Продовження "зернової угоди"

Тим часом в рф зробили заяву про продовження дії домовленостей. Втім, експортувати продовольство мають не 120, а 60 днів. Віцепрем'єр-міністр інфраструктури та розвитку громад і територій Олександр Кубраков зазначив, що це суперечить домовленостям. 

Нагадаємо, у Стамбулі 22 липня було підписано меморандум про відкриття "зернового коридору" у Чорному морі. Україна, росія, Туреччина та ООН домовилися про розблокування експорту українського зерна. Країна-агресор 29 жовтня заявила, що зупиняє свою участь в "угоді" нібито через "тероризм" України проти чорноморського флоту рф. Але вже 2 листопада, не назвавши причин, повернулася до угоди.

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Доля "зернової угоди" вирішена: на скільки часу її продовжили

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