Экспортный потенциал Украины закончится через 2-3 месяца, — Марчук

Переговоры продолжаются

Официально срок действия "зернового соглашения" истекает сегодня 18 марта. Впрочем, судьба работы черноморского коридора все еще не решена. Предложение россии вдвое уменьшить срок договоренностей ограничивает количество контрактов.

Об этом рассказал заместитель председателя Всеукраинского Аграрного Совета Денис Марчук в эфире единого телемарафона.

"Предыдущая "Зерновая сделка" по датам уже заканчивается, впрочем, переговоры о продолжении трудные. За неделю до официального окончания рф четко определила свои даты, то есть 60 дней и не больше, но мы с россией ничего не подписывали. Подписывала Турция и ООН, а Стамбульский договор предусматривает, что минимальный срок экспорта через порты Одесской области должен составлять не менее 120 дней", — отметил Денис Марчук.

Глава Всеукраинского Аграрного Совета добавил, что продление соглашения на 60 дней ограничивает количество контрактов. Сейчас очень важна работа коридора на 120 дней, для осуществления предварительных контрактов.

Продление "зернового соглашения"

Между тем в россии сделали заявление о продлении действия договоренностей. Впрочем, экспортировать продовольствие должны не 120, а 60 дней. Вице-премьер-министр инфраструктуры и развития общин и территорий Александр Кубраков отметил, что это противоречит договоренностям.

Напомним, в Стамбуле 22 июля был подписан меморандум об открытии "зернового коридора" в Черном море. Украина, россия, Турция и ООН договорились о разблокировании экспорта украинского зерна. Страна-агрессор 29 октября заявила, что останавливает свое участие в "соглашении" якобы из-за "терроризма" Украины против черноморского флота россии. Но уже 2 ноября, не назвав причин, вернулась к соглашению.