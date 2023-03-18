Кількість суден, відправлених рф до протоки Босфор, перевищила українські показники втричі
За минулий тиждень у рамках "зернової ініціативи" 25 суден покинули українські порти. На їхньому борту було майже мільйон тонн зерна та інших продуктів харчування.
Про це повідомляє пресслужба Військово-морських сил Збройних сил України.
-
У Генштабі пояснили, чи справді ДПСУ заборонили виїзд юнакам віком від 15 до 18 років
-
Пелюстки, наче скляні: японські вчені виявили унікальний вид орхідеї
-
США вирішили здихатися росіян-втікачів від мобілізації: подробиці від Guardian
-
Деокупація острова Зміїний врятувала українську економіку, — Братчук
-
Трамп приховав подарунки від лідерів іноземних держав на суму понад 290 тисяч доларів
-
Ексчемпіон світу робить ставку на Усика в бою проти Ф'юрі
-
Volkswagen презентував бюджетний електрокар: скільки він буде коштувати
-
"В моєї мами важка робота": одесити на день занурились у світ комунальників
-
Юсов пояснив, чому росія втратила вплив на українську економіку та логістику
-
У росії почали шукати наступника путіну після рішення суду Гааги, — Юсов
"Військово-морські сили ЗСУ разом з побратимами у складі угруповань докладають усіх зусиль, аби забезпечити безпеку судноплавства для подолання продовольчої кризи", — йдеться в повідомленні.
Обсяги експорту рф
Тим часом рф продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 року (SOLAS). Вони вимикають системи автоматичної ідентифікації (AIS), на цивільних суднах в акваторії Азовського моря.
За тиждень в інтересах рф прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:
- до Азовського моря — 155 суден, з них 38 суден рухались з протоки Босфор;
- до Чорного моря — 154 суден, з них 39 суден продовжили рух у напрямку протоки Босфор.
Нагадаємо, у рамках "зернової ініціативи" в лютому проведено вдвічі менше інспекцій, ніж заплановано. Це є наслідком деструктивної політики росії, спрямованої на гальмування експорту української агропродукції.