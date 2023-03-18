Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків
Розділи
Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Кількість суден, відправлених рф до протоки Босфор, перевищила українські показники втричі arrow

Кількість суден, відправлених рф до протоки Босфор, перевищила українські показники втричі

18 березня 2023 15:10
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Дія зернової угоди завершується сьогодні
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

За минулий тиждень у рамках "зернової ініціативи" 25 суден покинули українські порти. На їхньому борту було майже мільйон тонн зерна та інших продуктів харчування.

Про це повідомляє пресслужба Військово-морських сил Збройних сил України.

Читайте також:

"Військово-морські сили ЗСУ разом з побратимами у складі угруповань докладають усіх зусиль, аби забезпечити безпеку судноплавства для подолання продовольчої кризи", — йдеться в повідомленні. 

Обсяги експорту рф 

Тим часом рф продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 року (SOLAS). Вони вимикають системи автоматичної ідентифікації (AIS), на цивільних суднах в акваторії Азовського моря.

За тиждень в інтересах рф прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:

  • до Азовського моря — 155 суден, з них 38 суден рухались з протоки Босфор;
  • до Чорного моря — 154 суден, з них 39 суден продовжили рух у напрямку протоки Босфор.

Нагадаємо, у рамках "зернової ініціативи" в лютому проведено вдвічі менше інспекцій, ніж заплановано. Це є наслідком деструктивної політики росії, спрямованої на гальмування експорту української агропродукції.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

05:10 Лікарі назвали ранковий симптом раку: його багато хто ігнорує

Ексклюзив

13:30Безпечне сховище: чому у квартирі спокійніше, ніж у старому підвалі чи погребі

Новина з фото

04:10 Чим закінчилася перша у світі пересадка голови

Оновлено

05:40 Три симптоми на шкірі вказують на проблеми з печінкою

Новина з фото

05:52 Найхудіша жінка на планеті: як вона виглядала та скільки важила

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Дві ознаки на обличчі, що вказують на небезпечний для життя стан

Оновлено

09:40 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Новина з фото

17:59 Мінус десять кілограмів: Олена Зеленська поділилася секретом свого схуднення

Оновлено

15:23 В уряді сказали, чи будуть затримки у виплаті пенсій та соцдопомоги

Новина з фото

06:30 Їх просто не впізнати: актриси серіалу "Татусеві доньки" виросли та кардинально змінилися. Як виглядають через 15 років

15:20 "Манчестер Сіті" посилить склад лідером збірної Аргентини та чемпіоном світу

15:19 У Генштабі пояснили, чи справді ДПСУ заборонили виїзд юнакам віком від 15 до 18 років

Новина з фото

15:03 Пелюстки, наче скляні: японські вчені виявили унікальний вид орхідеї

14:58 США вирішили здихатися росіян-втікачів від мобілізації: подробиці від Guardian

Новина з відео

14:40 Деокупація острова Зміїний врятувала українську економіку, — Братчук

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

14:31 Трамп приховав подарунки від лідерів іноземних держав на суму понад 290 тисяч доларів

14:22 Ексчемпіон світу робить ставку на Усика в бою проти Ф'юрі

Новина з фото

14:19 Volkswagen презентував бюджетний електрокар: скільки він буде коштувати

Ексклюзив

14:10"В моєї мами важка робота": одесити на день занурились у світ комунальників

14:07 Юсов пояснив, чому росія втратила вплив на українську економіку та логістику

Новина з відео

14:40 Деокупація острова Зміїний врятувала українську економіку, — Братчук

Ексклюзив

14:10"В моєї мами важка робота": одесити на день занурились у світ комунальників

Новина з відео

12:30 "Намагаються замести сліди": чи вдасться рф знайти американський безпілотник в Чорному морі

Новина з відео

12:07 "Вернем свое": депутат російської думи шокував заявою про анексію територій Туреччини

Новина з відео

10:59Скандал у волонтерському центрі Одеси: погрози депутату та струс мозку в охоронця

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

10:20Нічна атака дронами збільшує ймовірність ракетного обстрілу, — Гуменюк

Новина з відео

10:10 Тренер гандбольного клуба "Одеса" Михайло Щукін пішов з життя: що він казав про війну

Новина з відео

06:14 Синхроністка Марта Федіна розповіла про блискучу перемогу на історичному етапі Кубку світу

Новина з відео

20:45Історичне рішення: Володимир Зеленський відреагував на ордер для путіна

Новина з відео

19:53 Окупант розповідає другу про "забиті" трьохсотими лікарні в рф та нестачу озброєння, — перехоплення

Ексклюзив

12:30В Бучі масштабно відбудовують вулицю, де ЗСУ накрили величезну російську колону: фоторепортаж

12:00Чому у світі з'являється дедалі більше спалахів вірусів — аналіз вірусолога

Новина з фото

20:45 Джонні Депп та Ембер Герд "відпочивають": історія гучного розлучення Пола Маккартні

Ексклюзив

19:00Бучу майже не впізнати: як виглядає місто сьогодні — великий репортаж

Ексклюзив

18:00Чи будуть цьогоріч кавуни та скільки коштуватимуть овочі: прогнози посівної 2023

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Ексклюзив

17:00Історія України не потрібна: одесити про скасування цього предмета з-поміж обов'язкових

Новина з фото

14:35Суворий дрескод та брак фінансування: співпродюсер українського фільму про залаштунки премії "Оскар"

Ексклюзив

11:10Що потрібно Індії та Китаю від росії і чого очікувати від саміту НАТО: польський експерт про головне

Новина з фото

22:16 Від артистів кабаре до олімпійських чемпіонів: ці зірки змінили стать та стали відомими жінками

21:13 Якщо купувати, то саме зараз: важливий прогноз щодо курсу долара

Актуальне по темі

None 18 Березень 14:26

"Манчестер Сіті" посилить склад лідером збірної Аргентини та чемпіоном світу

None 18 Березень 15:19

У Генштабі пояснили, чи справді ДПСУ заборонили виїзд юнакам віком від 15 до 18 років

None 18 Березень 14:41

Пелюстки, наче скляні: японські вчені виявили унікальний вид орхідеї

None 18 Березень 14:58

США вирішили здихатися росіян-втікачів від мобілізації: подробиці від Guardian

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB