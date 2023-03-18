Количество судов, отправленных рф в пролив Босфор, превысило украинские показатели втрое
За прошедшую неделю в рамках "зерновой инициативы" 25 судов покинули украинские порты. На их борту было около миллиона тонн зерна и других продуктов питания.
Об этом сообщает пресс-служба Военно-морских сил Вооруженных сил Украины.
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"Военно-морские силы ВСУ вместе с собратьями в составе группировок прилагают все усилия, чтобы обеспечить безопасность судоходства для преодоления продовольственного кризиса", — говорится в сообщении.
Объемы экспорта рф
Тем временем россия продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 года (SOLAS). Они отключают системы автоматической идентификации (AIS), на гражданских судах в акватории Азовского моря.
За неделю в интересах россии проход Керчь-Еникальским проливом совершили:
- из Азовского моря — 155 судов, из них 38 судов двигались из пролива Босфор;
- из Черному морю — 154 судов, из них 39 судов продолжили движение в направлении пролива Босфор.
Напомним, в рамках "зерновой инициативы" в феврале проведено вдвое меньше инспекций, чем запланировано. Это следствие деструктивной политики рф, направленной на торможение экспорта украинской агропродукции.