Действие зерновой сделки завершается сегодня

За прошедшую неделю в рамках "зерновой инициативы" 25 судов покинули украинские порты. На их борту было около миллиона тонн зерна и других продуктов питания.

Об этом сообщает пресс-служба Военно-морских сил Вооруженных сил Украины.

"Военно-морские силы ВСУ вместе с собратьями в составе группировок прилагают все усилия, чтобы обеспечить безопасность судоходства для преодоления продовольственного кризиса", — говорится в сообщении.

Объемы экспорта рф

Тем временем россия продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 года (SOLAS). Они отключают системы автоматической идентификации (AIS), на гражданских судах в акватории Азовского моря.

За неделю в интересах россии проход Керчь-Еникальским проливом совершили:

из Азовского моря — 155 судов, из них 38 судов двигались из пролива Босфор;

из Черному морю — 154 судов, из них 39 судов продолжили движение в направлении пролива Босфор.

Напомним, в рамках "зерновой инициативы" в феврале проведено вдвое меньше инспекций, чем запланировано. Это следствие деструктивной политики рф, направленной на торможение экспорта украинской агропродукции.