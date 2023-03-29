"Зерновая инициатива": экспорт из портов Большой Одессы сократился на 26%

Больше всего экспортируют кукурузу

За неделю работы "зернового коридора" с 20 по 26 марта через морские порты Одесской области было экспортировано 804 тысяч тонн агропродукции. Показатели экспорта упали на 26%.

Об этом сообщает Ukrainian Agribusiness Club.

Следует отметить, что количество кораблей, которые были загружены, составляло 22 единицы, этот показатель остается на уровне прошлой недели.

Основные виды экспортируемой продукции во время 34 недели работы "зернового коридора" были:

кукуруза (52% экспорта за этот период);

пшеница (29%);

соя (5%).

Куда экспортировали продовольствие

Украинская продукция была доставлена в Азии (Китай, Бангладеш, Вьетнам и другие), Африки (Египет, Алжир, Эфиопию и другие) и Европы (Испания, Италия и Нидерланды).

Следует упомянуть, что 18 марта было принято решение о пролонгации работы "зернового коридора" на 120 дней. С начала его работы с 1 августа 2022 по 26 марта 2023 удалось экспортировать почти 26 млн тонн агропродукции нашим иностранным партнерам.

Несмотря на саботаж инспекторов России благодаря экспорту агропродукции сотни миллионов людей по миру удается накормить. Впрочем, для восстановления экономики Украины необходимо восстановить морскую инфраструктуру и увеличить мощности портов.

Тем временем на сегодня присоединить порты Николаевщины к зерновому соглашению пока не выходит — слишком опасно. Но как только удастся отбросить врага, путь будет открыт — об этом заявил Александр Кубраков министр развития общин, территорий и инфраструктуры Украины.