Участь Миколаївського порту в зерновій угоді залежить від успіхів на полі бою, — Кубраков
Сьогодні приєднати порти Миколаївщини до зернової угоди поки що не виходить — надто небезпечно. Але як тільки вдасться відкинути ворога, шлях буде відкритий — про це завив Олександр Кубраков Міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України.
Про це Новини.LIVE дізнались під час брифінгу у Чорноморському порту.
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"Ми щоразу при кожній нагоді порушуємо це питання перед нашими партнерами та насамперед партнерами із зернової угоди. Сподіваюся, що зрештою ми досягнемо успіху у цьому питанні. Але сьогодні у Миколаєві інша безпекова ситуація ніж у портах Великої Одеси, тому багато залежатиме від нашого успіху на полі бою", — заявив Міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков.
Міністр також нагадав, що перед стартом зернової ініціативи російські війська були вибиті з острова Зміїний та кораблі ворога більше не загрожували портам Великої Одеси. Таким чином вдалося відкрити судноплавство і зараз є надія, що Миколаївський порт та порт "Ольвія" будуть включені до зернової ініціативи.
Своєю чергою Надзвичайний і Повноважний Посол США в Україні Бріджит Брінк підкреслила, що країни "Великої сімки" та США також виступають за приєднання портів Миколаївщини до зернової угоди.
"Сполучені Штати виступають повністю з підтримкою за те, щоб зернова ініціатива продовжувалась і розширювалася. І не лише США, а й країни "Великої сімки" підтримують ідею розширення до регіону Миколаєва. Насправді це є в перспективі, але ми маємо розуміти, що продовольча криза, яка зараз поглибилася у світі, має одну причину це агресія рф і якби російська агресія припинилася, то ця криза була б вирішена набагато швидше", — зазначила Бріджит Брінк.
Представники бізнесу також закликали ООН посприяти включенню Миколаївського морського порту, а також інших портів та терміналів, що розташовані в Бузько-Дніпровському каналі, спеціалізований морський порт "Ольвія" до Чорноморської зернової ініціативи.
Зазначимо, для відновлення економіки України необхідно поновити морську інфраструктуру та збільшити потужності портів. Тож для нас стратегічно важливо розблокувати й відновити порти.