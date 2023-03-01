Бізнес закликає ООН та Туреччину продовжити зернову ініціативу
Бізнес закликає сторони Чорноморської зернової ініціативи — ООН та Туреччину — сприяти її стабільній роботі, продовженню і розширенню. Крім того, забезпечити вільне торговельне судноплавство в Чорноморському регіоні.
Про це повідомляє Міністерство інфраструктури України.
-
Зірка "Вікінгів" Кетрін Винник стала амбасадоркою фандрейзингової платформи UNITED24
-
Американські конгресмени тиснуть на Білий дім, вимагаючи надати Україні F-16, — ЗМІ
-
В Україну йде справжня весна: синоптики розповіли про погоду на завтра
-
Помер рекордсмен чемпіонату світу з футболу Жюст Фонтен
-
Відповідальна за депортацію українських дітей: активісти кіберспротиву "злили" особисті документи Марії Львової-Бєлової
-
Це кінець: Чарльз III виселив принца Гаррі та Меган Маркл з будинку біля Віндзорського замку
-
Ситуація в морі змінюється досить динамічно — Гуменюк
-
Розробляв диверсійний план для рф: ексочільника поліції Вінниччини підозрюють у держзраді
-
В порти Одещини "завезли" радіологічний матеріал: в МЗС спростували черговий фейк росіян
-
ЗСУ можуть відступити від Бахмута, — радник Зеленського
Що саме просить бізнес
- вжити заходів для забезпечення стабільної та своєчасної роботи інспекторів/представників комісії, які діють при СКЦ, для прискорення руху суден з українським зерном та ліквідації черг;
- забезпечити вільне торговельне судноплавство в Чорному морі для всіх сторін або запровадити перевірку всіх російських суден, які плавають у Чорному морі, шляхом створення рівних умов для українського та російського експорту;
- підтримати продовження Ініціативи щонайменше на один рік з автоматичним продовженням на такі ж періоди, якщо одна сторона не повідомить іншу про намір припинити або змінити Ініціативу, та надати відповідну офіційну комунікацію;
- включити Миколаївський морський порт, а також інші порти та термінали, що розташовані в Бузько-Дніпровському каналі, спеціалізований морський порт "Ольвія" до Чорноморської зернової ініціативи, з метою збільшення пропускної спроможності для експорту зерна.
Зазначимо, Україна експортувала понад 30 млн тонн зернових за сезон 2022-2023 років. Втім строк дії угоди добігає кінця й наразі ведуться перемовини, аби "зерновий коридор" продовжив свою роботу.