Бізнес закликає ООН та Туреччину продовжити зернову ініціативу

Строк дії угоди добігає кінця

Бізнес закликає сторони Чорноморської зернової ініціативи — ООН та Туреччину — сприяти її стабільній роботі, продовженню і розширенню. Крім того, забезпечити вільне торговельне судноплавство в Чорноморському регіоні.

Про це повідомляє Міністерство інфраструктури України.

Що саме просить бізнес

вжити заходів для забезпечення стабільної та своєчасної роботи інспекторів/представників комісії, які діють при СКЦ, для прискорення руху суден з українським зерном та ліквідації черг; забезпечити вільне торговельне судноплавство в Чорному морі для всіх сторін або запровадити перевірку всіх російських суден, які плавають у Чорному морі, шляхом створення рівних умов для українського та російського експорту; підтримати продовження Ініціативи щонайменше на один рік з автоматичним продовженням на такі ж періоди, якщо одна сторона не повідомить іншу про намір припинити або змінити Ініціативу, та надати відповідну офіційну комунікацію; включити Миколаївський морський порт, а також інші порти та термінали, що розташовані в Бузько-Дніпровському каналі, спеціалізований морський порт "Ольвія" до Чорноморської зернової ініціативи, з метою збільшення пропускної спроможності для експорту зерна.

Зазначимо, Україна експортувала понад 30 млн тонн зернових за сезон 2022-2023 років. Втім строк дії угоди добігає кінця й наразі ведуться перемовини, аби "зерновий коридор" продовжив свою роботу.