Бизнес призывает ООН и Турцию продолжить зерновую инициативу
Бизнес призывает стороны Черноморской зерновой инициативы — ООН и Турцию — способствовать ее стабильной работе, продолжению и расширению. Кроме того, обеспечить свободное торговое судоходство в Черноморском регионе.
Об этом сообщает Министерство инфраструктуры Украины.
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Что именно просит бизнес
- принять меры для обеспечения стабильной и своевременной работы инспекторов/представителей комиссии, действующих при СКЦ, для ускорения движения судов с украинским зерном и ликвидации очередей;
- обеспечить свободное торговое судоходство в Черном море для всех сторон или ввести проверку всех российских судов, плавающих в Черном море, путем создания равных условий для украинского и российского экспорта;
- поддержать продление Инициативы минимум на один год с автоматическим продлением на такие же периоды, если одна сторона не уведомит другую о намерении прекратить или изменить Инициативу, и предоставить соответствующую официальную коммуникацию;
- включить Николаевский морской порт, а также другие порты и терминалы, расположенные в Бузко-Днепровском канале, специализированный морской порт "Ольвия" к Черноморской зерновой инициативе с целью увеличения пропускной способности для экспорта зерна.
Отметим, Украина экспортировала более 30 млн. тонн зерновых за сезон 2022-2023 годов. Впрочем, срок действия соглашения подходит к концу и сейчас ведутся переговоры, чтобы "зерновой коридор" продолжил свою работу.