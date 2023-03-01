Бизнес призывает ООН и Турцию продолжить зерновую инициативу

Срок действия соглашения подходит к концу

Бизнес призывает стороны Черноморской зерновой инициативы — ООН и Турцию — способствовать ее стабильной работе, продолжению и расширению. Кроме того, обеспечить свободное торговое судоходство в Черноморском регионе.

Об этом сообщает Министерство инфраструктуры Украины.

Что именно просит бизнес

принять меры для обеспечения стабильной и своевременной работы инспекторов/представителей комиссии, действующих при СКЦ, для ускорения движения судов с украинским зерном и ликвидации очередей; обеспечить свободное торговое судоходство в Черном море для всех сторон или ввести проверку всех российских судов, плавающих в Черном море, путем создания равных условий для украинского и российского экспорта; поддержать продление Инициативы минимум на один год с автоматическим продлением на такие же периоды, если одна сторона не уведомит другую о намерении прекратить или изменить Инициативу, и предоставить соответствующую официальную коммуникацию; включить Николаевский морской порт, а также другие порты и терминалы, расположенные в Бузко-Днепровском канале, специализированный морской порт "Ольвия" к Черноморской зерновой инициативе с целью увеличения пропускной способности для экспорта зерна.

Отметим, Украина экспортировала более 30 млн. тонн зерновых за сезон 2022-2023 годов. Впрочем, срок действия соглашения подходит к концу и сейчас ведутся переговоры, чтобы "зерновой коридор" продолжил свою работу.