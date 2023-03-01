Україна залишилась найбільшим експортером соняшникової олії у світі

Експорт — основа економіки України

Україна посіла перше місце у світі за експортом продукції, що не містить ГМО. Також вдалось зберегти світове лідерство у постачанні соняшникової олії.

Про це повідомляє компанія Kernel на своїй сторінці у Facebook.

"За рік повномасштабної війни ворог не зламав нашу оборону, не зупинив експорт, не спричинив глобальний голод. Наші захисники та захисниці вибороли для аграріїв дорогоцінний час, щоб адаптуватися та налаштувати нові логістичні шляхи. Головний підсумок: Україна вистояла, залишившись надійним і найбільшим у світі експортером соняшникової олії. Тому надважливо, щоб зернова ініціатива продовжувала працювати й надалі, а ефективність її роботи — підвищувалася", — говорить CEO Kernel Євген Осип

Зазначимо, Україна експортувала понад 30 млн тонн зернових за сезон 2022-2023 років. Втім строк дії угоди добігає кінця й наразі ведуться перемовини, аби "зерновий коридор" продовжив свою роботу.

Тим часом з жовтня ефективність "Зернової ініціативи" не перевищує 40% від наявних експортних потужностей. Це призводить до дефіциту продовольства та зростання його вартості на світових продовольчих ринках, адже саме Україна є ключовим постачальником соняшникової олії та лідером за експортом пшениці, кукурудзи та ячменю.

Нагадаємо, у Стамбулі 22 липня було підписано меморандум про відкриття "зернового коридору" у Чорному морі. Україна, росія, Туреччина та ООН домовилися про розблокування експорту українського зерна. Країна-агресор 29 жовтня заявила, що зупиняє свою участь в "угоді" нібито через "тероризм" України проти чорноморського флоту рф. Але вже 2 листопада, не назвавши причин, повернулася до угоди.