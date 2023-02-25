Протягом 2022 року Одещина більше експортувала: скільки вдалося заробити Україні під час війни

Одещина менше купувала деревини, але закуповувала взуття та одяг

Одеські статисти підрахували, що бізнесмени регіону більше заробили на експорті товарів — 2, 5 млрд гривень. І хоч продали української продукції на кількасот млн менше, це дуже відчувається у конкретних нішах економіки.

Про це повідомили у Головному управлінні статистики в Одеській області.

Одещина експортувала

За підрахунками експертів, порівняно з 2021 роком експорт збільшився на 41,4% тобто на 702,6 мільйона доларів, імпорт зменшився — на 8,2% на 189,6 мільйона. Позитивне сальдо, коли експорт перевищує імпорт, склало 278,9 мільйона, тоді як у 2021 році Україна більше купувала, ніж продавала на 613,3 мільйона доларів США.

Майже 60% від загального обсягу експорту становили продукти рослинного походження (1 мільярд 410,8 мільйона доларів). У порівнянні з 2021 роком спостерігалось збільшення у 1,9 раза в основному шляхом росту експорту насіння і плодів олійних рослин — у 5,3 раза та зернових культур — у 1,5 раза.

Також, у 2022 році порівняно з 2021 роком збільшився експорт руди, шлак і золи, продуктів неорганічної хімії, жирів та олії тваринного або рослинного походження.

Однак торік порівняно з 2021 більше ніж вдвоє зменшився експорт засобів наземного транспорту, літальних апаратів, плавучих засобів, машин, обладнання та механізмів. Також електричне обладнання — на 31,3%, та готових харчових продуктів — на 12,1%.

Одещина імпортувала

За даними статистів, у 2022 мешканці Одещини стали більше купувати взуття, головні убори та парасольки — 66,2%, та текстильні матеріали та текстильні вироби — 42,1%.

Менше стали імпортувати з інших країн деревину, вироби з каменю, гіпсу, цементу, жирів та олії тваринного або рослинного походження, полімерних матеріалів, пластмаси та виробів з них — все це зменшилось в половину.