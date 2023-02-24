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Зернова ініціатива: обсяг експорту в порівнянні з минулим тижнем зменшився вдвічі

24 лютого 2023 16:00
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Зернова ініціатива: обсяг експорту в порівнянні з минулим тижнем зменшився вдвічі
В черзі у Босфорі все ще сотні суден
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

За минулий тиждень у рамках зернової ініціативи 16 суден покинули українські порти. На їх борту було майже півмільйони тонн зерна та інших продуктів харчування.

Про це повідомляє пресслужба Військово-морських сил Збройних сил України.

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"Військово-морські сили ЗСУ разом з побратимами у складі угруповань докладають усіх зусиль, аби забезпечити безпеку судноплавства для подолання продовольчої кризи", — йдеться в повідомленні. 

Обсяги експорту рф зросли

Об'єм перевезень через морські порти рф в Азово-Чорноморському басейні у 2022 році склав понад 250 млн тонн, що перевищило показники 2021 року. При цьому, інспекції цих суден в Босфорі не відбуваються. 

Тим часом рф продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 року (SOLAS). Вони вимикають системи автоматичної ідентифікації (AIS), на цивільних суднах в акваторії Азовського моря.

За тиждень в інтересах рф прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:

  • до Азовського моря — 86 суден, з них 17 суден рухались з протоки Босфор;
  • до Чорного моря — 91 суден, з них 27 суден продовжили рух у напрямку протоки Босфор.

ВМС ЗСУ

Нагадаємо, з жовтня ефективність "Зернової ініціативи" не перевищує 40% від наявних експортних потужностей. Це призводить до дефіциту продовольства та зростання його вартості на світових продовольчих ринках, адже саме Україна є ключовим постачальником соняшникової олії та лідером за експортом пшениці, кукурудзи та ячменю.

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