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"Зернова ініціатива" працює всього на 40%: в чому причина

22 лютого 2023 18:10
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
"Зернова ініціатива" працює на 40%: причина та наслідки
В черзі в Босфорі 150 суден
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

З жовтня ефективність "Зернової ініціативи" не перевищує 40% від наявних експортних потужностей. Це призводить до дефіциту продовольства та зростання його вартості на світових продовольчих ринках, адже саме Україна є ключовим постачальником соняшникової олії та лідером за експортом пшениці, кукурудзи та ячменю.

Про це повідомив заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Юрій Васьков у прямому ефірі Aljazeera English.

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Не секрет, що Україна відіграє ключову роль в забезпеченні балансу світової продовольчої системи. Наявність українського зерна на світових ринках позначається на цінах та підтримує світову продовольчу безпеку. 

"На жаль, з жовтня Ініціатива забезпечує тільки 40% експорту через гальмування росіянами інспекцій суден в Босфорі. Російська сторона в односторонньому порядку скоротила спочатку кількість інспекційних команд до трьох, а потім вдалася до затягування часу самих інспекцій та перевірки показників поза зоною їх компетенції. Як наслідок, в середньому ми маємо не більше шести інспекцій на день, що є критично низьким показником", — прокоментував Юрій Васьков.

Через дії росії в зоні інспекції в Босфорі утворилася черга з понад 150 суден. Переважна більшість очікує на інспекцію кілька тижнів.

З 1 серпня 2022 Україна експортувала через порти Великої Одеси 22,1 мільйона тонн українського продовольства. Через гальмування роботи "зернового коридору" світ щомісяця недоотримує мінімум 3 мільйони тонн.

Нагадаємо, втім строк дії угоди добігає кінця й наразі ведуться перемовини, аби "зерновий коридор" продовжив свою роботу. Що прогнозують у Мінагрополітики — читайте в матеріалі

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