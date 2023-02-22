Строк дії зернової угоди закінчується в березні: що прогнозують у Мінагрополітики

За добу в Босфорі перевіряють всього 2-3 судна

Україна експортувала понад 30 млн тонн зернових за сезон 2022-23 років. Втім строк дії угоди добігає кінця й наразі ведуться перемовини, аби "зерновий коридор" продовжив свою роботу.

Про це зазначив перший заступник Міністра аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький.

Перемовини тривають

"Усі розуміють важливість для світової продовольчої безпеки роботу "Зернового коридору". Ми вживаємо усі можливі заходи для продовження його роботи. Очікуємо, що у 20-х числах березня, коли закінчується чинна зернова угода, спільно з партнерами буде прийнято консенсусне рішення щодо її продовження. Перемовини тривають", — розповів Тарас Висоцький.

Ціна на агропродукцію знижується

Функціонування зернової угоди впливає на ціну агропродукції. Наразі спостерігається зниження ціни через складність прогнозування відправлень з портів після 20 березня.

"Зазвичай всі ринки зернових та олійних культур корелюються між собою. Тому аналогічна тенденція щодо зниження ціни також спостерігається щодо пшениці, ячменю і частково олійних культур. Така ситуація спостерігалась і восени, коли стояло питання продовження попередньої зернової угоди. Сподіваємось, що після чіткого сигналу про продовження її роботи буде чітке планування морських відправлень і ціна стабілізується", — зазначив перший заступник Міністра.

Також наразі зберігається черга суден на проходження Босфору через саботаж російських інспекторів. У середньому за добу проходить 2,5 судна. Така затримка спричиняє додаткові витрати

Нагадаємо, балкер VALSAMITIS з 25 тисячами тонн української пшениці до Кенії та 5 тисячами тонн до Ефіопії вийшов з порту "Чорноморськ". Це п‘яте судно в рамках програми Grain From Ukraine.