Строк дії зернової угоди закінчується в березні: що прогнозують у Мінагрополітики
Україна експортувала понад 30 млн тонн зернових за сезон 2022-23 років. Втім строк дії угоди добігає кінця й наразі ведуться перемовини, аби "зерновий коридор" продовжив свою роботу.
Про це зазначив перший заступник Міністра аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький.
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Перемовини тривають
"Усі розуміють важливість для світової продовольчої безпеки роботу "Зернового коридору". Ми вживаємо усі можливі заходи для продовження його роботи. Очікуємо, що у 20-х числах березня, коли закінчується чинна зернова угода, спільно з партнерами буде прийнято консенсусне рішення щодо її продовження. Перемовини тривають", — розповів Тарас Висоцький.
Ціна на агропродукцію знижується
Функціонування зернової угоди впливає на ціну агропродукції. Наразі спостерігається зниження ціни через складність прогнозування відправлень з портів після 20 березня.
"Зазвичай всі ринки зернових та олійних культур корелюються між собою. Тому аналогічна тенденція щодо зниження ціни також спостерігається щодо пшениці, ячменю і частково олійних культур. Така ситуація спостерігалась і восени, коли стояло питання продовження попередньої зернової угоди. Сподіваємось, що після чіткого сигналу про продовження її роботи буде чітке планування морських відправлень і ціна стабілізується", — зазначив перший заступник Міністра.
Також наразі зберігається черга суден на проходження Босфору через саботаж російських інспекторів. У середньому за добу проходить 2,5 судна. Така затримка спричиняє додаткові витрати
Нагадаємо, балкер VALSAMITIS з 25 тисячами тонн української пшениці до Кенії та 5 тисячами тонн до Ефіопії вийшов з порту "Чорноморськ". Це п‘яте судно в рамках програми Grain From Ukraine.