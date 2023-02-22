Срок действия зерновой сделки истекает в марте: что прогнозируют в Минагрополитики

За сутки в Босфоре проверяют всего 2-3 судна

Украина экспортировала более 30 млн. тонн зерновых за сезон 2022-2023 годов. Впрочем, срок действия соглашения подходит к концу и сейчас ведутся переговоры, чтобы "зерновой коридор" продолжил свою работу.

Об этом заявил первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий.

Переговоры продолжаются

"Все понимают важность для мировой продовольственной безопасности работу "зернового коридора". Мы принимаем все возможные меры для продолжения его работы. Ожидаем, что в 20-х числах марта, когда заканчивается действующее зерновое соглашение, совместно с партнерами будет принято консенсусное решение о его продлении. Переговоры продолжаются", — рассказал Тарас Высоцкий.

Цена на агропродукцию снижается

Функционирование зерновой сделки влияет на цену агропродукции. В настоящее время наблюдается снижение цены из-за сложности прогнозирования отправлений из портов после 20 марта.

"Обычно все рынки зерновых и масличных культур корригируются между собой. Поэтому аналогичная тенденция снижения цены также наблюдается относительно пшеницы, ячменя и частично масличных культур. Такая ситуация наблюдалась и осенью, когда стоял вопрос продления предварительного зернового соглашения. Надеемся, что после четкого сигнала о продлении ее работы будет четкое планирование морских отправлений, и цена стабилизируется", — отметил первый заместитель министра.

Также в настоящее время сохраняется очередь судов на прохождение Босфора из-за саботажа российских инспекторов. В среднем в сутки проходит 2,5 судна. Такая задержка влечет за собой дополнительные расходы

Напомним, балкер VALSAMITIS с 25 тысячами тонн украинской пшеницы в Кению и 5 тысячами тонн в Эфиопию вышел из порта "Черноморск". Это пятое судно в рамках программы Grain From Ukraine.