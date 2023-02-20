Grain From Ukraine: пʼяте судно з українським зерном вийшло в напрямку Африки

Програма "зерно з України" працює за ініціативи Зеленського

Балкер VALSAMITIS з 25 тисячами тонн української пшениці до Кенії та 5 тисячами тонн до Ефіопії вийшов з порту "Чорноморськ". Це п‘яте судно в рамках програми Grain From Ukraine.

Про це повідомляє Міністерство інфраструктури України.

Мета програми — надання гуманітарної української пшениці країнам, які потерпають від продовольчої кризи. Серед таких країн — Кенія та Ефіопія, які отримають цю партію пшениці завдяки донатам Великої Британії, Норвегії, Бельгії, Нідерландів, Швейцарії, Італії, Словенії та Чехії.

Також з порту "Одеса" вийшов балкер ROYAL STAR, який зафрахтовано Всесвітньою продовольчою програмою ОНН (ВПП ООН). Балкер доставить 25 тисяч тонн української пшениці до Афганістану.

Більше про програму

Програма Grain From Ukraine започаткована Володимиром Зеленським та реалізується за підтримки Всесвітньої продовольчої програми ООН та розвинутих країн світу. Вже понад 30 країн доєдналися до програми, а сума донатів складає майже 200 мільйонів доларів. Сумарно в межах програми 110 тисяч тонн української пшениці вже отримали одні з найбільш соціально вразливих країн Африки — Ефіопія та Сомалі.

За вихідні з портів Великої Одеси вийшли 10 суден з 361,2 тисячі тонн агропродукції для Африки, Азії та Європи. З 1 серпня з портів Великої Одеси вийшли 757 суден, які експортували 21,9 млн тонн українського продовольства до країн Азії, Європи та Африки.