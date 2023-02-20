Grain From Ukraine: пятое судно с украинским зерном вышло в направлении Африки
Балкер VALSAMITIS с 25 тысячами тонн украинской пшеницы в Кению и 5 тысячами тонн в Эфиопию вышел из порта "Черноморск". Это пятое судно в рамках программы Grain From Ukraine.
Об этом сообщает Министерство инфраструктуры Украины.
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Цель программы — предоставление гуманитарной украинской пшеницы странам, которые страдают от продовольственного кризиса. Среди таких стран — Кения и Эфиопия, которые получат эту партию пшеницы благодаря донатам Великобритании, Норвегии, Бельгии, Нидерландов, Швейцарии, Италии, Словении и Чехии.
Также из порта "Одесса" вышел балкер ROYAL STAR, зафрахтованный Всемирной продовольственной программой ОНН (ВПП ООН). Балкер доставит 25 тысяч тонн украинской пшеницы в Афганистан.
Больше о программе
Программа Grain From Ukraine началась Владимиром Зеленским и реализуется при поддержке Всемирной продовольственной программы ООН и развитых стран мира. Уже более 30 стран присоединились к программе, а сумма донатов составляет около 200 миллионов долларов. Суммарно в рамках программы 110 тысяч тонн украинской пшеницы уже получили одни из самых уязвимых стран Африки — Эфиопия и Сомали.
За выходные из портов Большой Одессы вышли 10 судов из 361,2 тысячи тонн агропродукции для Африки, Азии и Европы. С 1 августа из портов Большой Одессы вышли 757 судов, экспортировавших 21,9 млн тонн украинского продовольствия в страны Азии, Европы и Африки.