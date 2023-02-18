З чорноморського порту відправиться 5 судно в рамках президентської програми "Grain from Ukraine".

В порту Чорноморська вантажать судно до Кенії

В одеському Чорноморську триває завантаження зерна за програмою "Зерно з України", яку ініціював президент Володимир Зеленський. Подивитися як відбувається навантаження приїхали посол Чехії та Словенії у супроводі міністра агрополітики України.



Про це Новини.LIVE дізналися на спільному брифінгу Міністра Агрополітики та послів Чехії та Словенії в Чорноморську.

"Це зустріч в той момент коли вантажиться корабель на Кенію по програмі "Grain from Ukraine" програма запрацювала і в неї почали вірити. Вона вже дає результати та в ній не лише ми", — Міністр аграрної політики Микола Сольський.



Міністр агрополітики подякував послам Словенської та Чеської республікам за підтримку. Зокрема відзначив 22 країни, які також взяли участь у "зерновій" програмі, та зібрали близько 150 млн. доларів.





"Корабель, який іде в Кенію — це гроші, зокрема, урядів Словенії та Чехії. Дякую Великій Британії, Норвегії, Бельгії, Нідерландам, Швейцарії, Італії, що також мають відношення до цього судна", — додав Міністр.



Посол Словенії підкреслив, що дана ініціатива себе вже добре зарекомендувала і не дивлячись на війну в Україні зерно, яке йде з нашої країни, допомагає країнам, які страждають від голоду.

"Ми доєдналися до ініціативи "Grain from Ukraine" ще 26 листопада 2022 року. Окрім того, що ми передали від свого уряду 1 млн євро, ці кошти підуть на підтримку населення країн Африки. Це важлива можливість підтримки як фермерів, так і прав людини", — посол Словенії Томаж Менцін.



Посол чеської республіки зазначив, що це вже п'яте судно, яке виходить з портів великої Одеси в рамках цієї ініціативи. Він також підкреслив, що уряд його країни планує і далі брати участь у цьому проекті. Крім цього Чехія й надалі підтримуватиме Україну



"Агресія росії проти України була спрямована на страждання українського народу, що повпливало на продовольчу безпеку у світі. Ініціатива президента Зеленського є своєчасною та дуже важливою", — розповів посол Чехії Радек Матула.



Наостанок представник чеської сторони від імені МЗС Чехії та всього уряду наголосив, що війна розв'язана путіним має бути зупинена. А ініціатива демонструє, що українцям не байдужа доля жителів Африки.