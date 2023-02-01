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Ініціатива Зеленського "Зерно з України" рятує від голоду країни Африки

1 лютого 2023 17:30
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Ініціатива Зеленського "Зерно з України" рятує від голоду країни Африки
Програма активно розвивається
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Україна посилює співпрацю з країнами Глобального Півдня. Ініціатива "Зерно з України", започаткована Президентом Володимир Зеленський, виявляється дуже успішною та планує ще більше розширюватися завдяки участі міжнародних експертів у її реалізації.

Про це повідомляє Верховна Рада.

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"Україна допомагає запобігти голоду в країнах Глобального Півдня, а держава-агресор продовжує блокувати українські порти на Чорному морі, намагаючись посилити продовольчу кризу", — йдеться в повідомленні. 

Також в рамках африканської стратегії Україна планує відкрити 10 нових посольств на континенті. Крім того, є наміри розширити свої дипломатичні зв’язки з десятками африканських країн у 2023 році. 

Куди експортували зерно за цією програмою

Grain from Ukraine — це продовольча ініціатива Президента України Володимира Зеленського. Вона спрямована на забезпечення продовольством країн, які опинилися на межі голоду, а також на підтримку вітчизняних аграріїв.

22 січня з порту міста Чорноморськ вийшло судно з 30 тисячами тонн пшениці. Балкер AMIRA HANA доставить до порту Джибуті агропродукцію, а звідти українське зерно буде доставлено до Ефіопії.

Балкер NEVA 9 грудня вийшов з порту "Одеса" та у складі каравану рухався "зерновим коридором". Це третє судно в рамках ініційованої Президентом України Володимиром Зеленський Програми GrainFromUkraine. На його борту 25 тис. тонн продовольчої пшениці.

На борту перших двох суден було 55 тисяч тонн української пшениці. Вони були направлені до Ефіопії. Це продовольство для майже 200 тисяч людей на рік.

Нагадаємо, за підсумками 2022 року, у надзвичайно важких військових умовах портами України перевантажено понад 59 мільйонів тонн вантажів. Морський транспорт торік забезпечив 54% експорту.

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