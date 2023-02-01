Инициатива Зеленского "Зерно из Украины" спасает от голода страны Африки
Украина усиливает сотрудничество со странами Глобального Юга. Инициатива "Зерно из Украины", начатая Президентом Владимиром Зеленским, оказывается очень успешной и планирует еще больше расширяться благодаря участию международных экспертов в ее реализации.
Об этом сообщает Верховная Рада.
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"Украина помогает предотвратить голод в странах Глобального Юга, а государство-агрессор продолжает блокировать украинские порты на Черном море, пытаясь усилить продовольственный кризис", — говорится в сообщении.
Также в рамках африканской стратегии Украина планирует открыть десять новых посольств на континенте. Кроме того, есть намерения расширить свои дипломатические связи с десятками африканских стран в 2023 году.
Куда экспортировали зерно по этой программе
Grain from Ukraine — это продовольственная инициатива Президента Украины Владимира Зеленского. Она направлена на обеспечение продовольствием оказавшихся на грани голода стран, а также на поддержку отечественных аграриев.
22 января из порта города Черноморск вышло судно с 30 тысяч тонн пшеницы. Балкер AMIRA HANA доставит в порт Джибути агропродукцию, а оттуда украинское зерно будет доставлено в Эфиопию.
Балкер NEVA 9 декабря вышел из порта "Одесса" и в составе каравана двигался по "зерновому коридору". Это третье судно в рамках инициированной Президентом Украины Владимиром Зеленским Программы GrainFromUkraine. На его борту — 25 тысяч тонн продовольственной пшеницы.
На борту первых двух судов находилось 55 тысяч тонн украинской пшеницы. Они были направлены в Эфиопию. Это продовольствие для почти 200 тысяч человек в год.
Напомним, по итогам 2022 года, в тяжелейших военных условиях портами Украины перегружено более 59 миллионов тонн грузов. Морской транспорт в прошлом году обеспечил 54% экспорта.