Инициатива Зеленского "Зерно из Украины" спасает от голода страны Африки

Программа активно развивается

Украина усиливает сотрудничество со странами Глобального Юга. Инициатива "Зерно из Украины", начатая Президентом Владимиром Зеленским, оказывается очень успешной и планирует еще больше расширяться благодаря участию международных экспертов в ее реализации.

Об этом сообщает Верховная Рада.

"Украина помогает предотвратить голод в странах Глобального Юга, а государство-агрессор продолжает блокировать украинские порты на Черном море, пытаясь усилить продовольственный кризис", — говорится в сообщении.

Также в рамках африканской стратегии Украина планирует открыть десять новых посольств на континенте. Кроме того, есть намерения расширить свои дипломатические связи с десятками африканских стран в 2023 году.

Куда экспортировали зерно по этой программе

Grain from Ukraine — это продовольственная инициатива Президента Украины Владимира Зеленского. Она направлена на обеспечение продовольствием оказавшихся на грани голода стран, а также на поддержку отечественных аграриев.

22 января из порта города Черноморск вышло судно с 30 тысяч тонн пшеницы. Балкер AMIRA HANA доставит в порт Джибути агропродукцию, а оттуда украинское зерно будет доставлено в Эфиопию.

Балкер NEVA 9 декабря вышел из порта "Одесса" и в составе каравана двигался по "зерновому коридору". Это третье судно в рамках инициированной Президентом Украины Владимиром Зеленским Программы GrainFromUkraine. На его борту — 25 тысяч тонн продовольственной пшеницы.

На борту первых двух судов находилось 55 тысяч тонн украинской пшеницы. Они были направлены в Эфиопию. Это продовольствие для почти 200 тысяч человек в год.

Напомним, по итогам 2022 года, в тяжелейших военных условиях портами Украины перегружено более 59 миллионов тонн грузов. Морской транспорт в прошлом году обеспечил 54% экспорта.