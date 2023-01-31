Стало відомо, скільки зерна вдалось експортувати за торік

Результати могли бути значно кращими

За підсумками 2022 року, у надзвичайно важких військових умовах портами України перевантажено понад 59 мільйонів тонн вантажів. Морський транспорт торік забезпечив 54% експорту.

Про це повідомляє пресслужба АМПУ.

Всупереч обстрілам транспортної та критичної інфраструктури, всупереч перепонам, які створювали представники країни-агресора — за підсумками 2022 року 614 суден експортували понад 16 мільйонів тонн агропродукції. Агропродукцію експортували до 40 країн світу.

"Звісно, цей показник міг би бути значно вищим, як би не протиправні дії росії, яка всіма силами блокує ефективну роботу "зернового коридору". Через затримку російською стороною суден у Босфорі, щомісяця Україна втрачає можливість експортувати понад 3 мільйони тонн зернової продукції, яку вкрай потребують нужденні країни Африки та Азії. 2022 рік повинен був стати роком розбудови портової інфраструктури, і ми почали його дуже потужно. Але дата — 24 лютого докорінно змінила наші плани", — підкреслив в.о. голови "АМПУ" Олексій Востріков.

Робота Дунайських портів

Дунайські порти показали найкращі результати роботи за всі роки незалежності України. Порт Рені у 5 разів перевищив показники за обсягами вантажопереробки. За підсумками року він склав 6,82 млн тонн — проти 1,37 у 2021 році. Порт Ізмаїл вдвічі, у 2022 році – 8,89 млн тонн, проти 4 млн тонн у 2021 році. Усть — Дунайськ — 785 тис. тонн, проти 64 тис. тонн.

"Попри те, що дунайські порти залучили майже усі наявні потужності для перевалки вантажів, потенціал для подальшого розвитку у 2023 році – є. Це – модернізація портової інфраструктури, будівництво нових терміналів, продовження робіт з днопоглиблення та залучення інвестицій", — прокоментував керівник ДП "АМПУ" Олексій Востріков.

Більше про "зернову угоду"

Нагадаємо, у Стамбулі 22 липня було підписано меморандум про відкриття "зернового коридору" у Чорному морі. Україна, росія, Туреччина та ООН домовилися про розблокування експорту українського зерна. Країна-агресор 29 жовтня заявила, що зупиняє свою участь в "угоді" нібито через "тероризм" України проти чорноморського флоту рф. Але вже 2 листопада, не назвавши причин, повернулася до угоди.

Тим часом з портів Великої Одеси продовжують експортувати зерно за програмою Grain from Ukraine. Три балкери з українською пшеницею заплановано відправити у країни Африки. Куди ще експортували зерно за ініціативи Зеленського — читайте в матеріалі.