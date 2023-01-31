Стало известно, сколько зерна удалось экспортировать в прошлом году

Результаты могли быть значительно лучше

По итогам 2022 года, в тяжелейших военных условиях портами Украины перегружено более 59 миллионов тонн грузов. Морской транспорт в прошлом году обеспечил 54% экспорта.

Об этом сообщает пресс-служба АМПУ.

Вопреки обстрелам транспортной и критической инфраструктуры, вопреки препятствиям, которые создавали представители страны-агрессора — по итогам 2022 года 614 судов экспортировали более 16 миллионов тонн агропродукции. Агропродукцию экспортировали в 40 стран мира.

"Конечно, этот показатель мог бы быть значительно выше, как бы не противоправные действия россии, которая всеми силами блокирует эффективную работу "зернового коридора". Из-за задержки российской стороной судов в Босфоре, ежемесячно Украина теряет возможность экспортировать более 3 миллионов тонн зерновой продукции, которую крайне нуждающиеся в нужде страны Африки и Азии. 2022 год должен был стать годом развития портовой инфраструктуры, и мы начали его очень мощно. Но дата — 24 февраля коренным образом изменила наши планы", — подчеркнул и.о. главы "АМПУ" Алексей Востриков.

Работа Дунайских портов

Дунайские порты показали самые лучшие результаты работы за все годы независимости Украины. Порт Рени в пять раз превысил показатели по объемам грузопереработки. По итогам года он составил 6,82 млн тонн — против 1,37 в 2021 году. Порт Измаил вдвое, в 2022 году — 8,89 млн. тонн, против 4 млн. тонн в 2021 году. Усть — Дунайск — 785 тыс. тонн, против 64 тыс. тонн.

"Несмотря на то, что дунайские порты привлекли почти все имеющиеся мощности для перевалки грузов, потенциал для дальнейшего развития в 2023 году — есть. Это модернизация портовой инфраструктуры, строительство новых терминалов, продолжение работ по дноуглублению и привлечению инвестиций", — прокомментировал руководитель ГП "АМПУ" Алексей Востриков.

Больше о "зерновом соглашении"

Напомним, в Стамбуле 22 июля был подписан меморандум об открытии "зернового коридора" в Черном море. Украина, россия, Турция и ООН договорились о разблокировании экспорта украинского зерна. Страна-агрессор 29 октября заявила, что останавливает свое участие в "соглашении" якобы из-за "терроризма" Украины против черноморского флота россии. Но уже 2 ноября, не назвав причин, вернулась к соглашению.

Тем временем из портов Большой Одессы продолжают экспортировать зерно по программе Grain from Ukraine. Три балкера с украинской пшеницей планируется отправить в страны Африки. Куда еще экспортировали зерно за инициативы Зеленского — читайте в материале.