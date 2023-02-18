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Еще одно судно выйдет в рамках программы Grain from Ukraine из черноморского порта: зерно пойдет в Африку

18 февраля 2023 12:35
anastasyya-pyvovarchuk.jpeg - Анастасия Пивоварчук
Из черноморского порта отправится 5 судно в рамках президентской программы "Grain from Ukraine".
В порту Черноморска грузят судно в Кению
anastasyya-pyvovarchuk.jpeg - Анастасия Пивоварчук

В одесском Черноморске продолжается загрузка зерна по программе "Зерно из Украины", которую инициировал президент Владимир Зеленский. Посмотреть, как происходит загрузка, приехали посол Чехии и Словении в сопровождении министра агрополитики Украины.

Об этом Новини.LIVE узнали на совместном брифинге министра Агрополитики и послов Чехии и Словении в Черноморске.

"Это встреча в тот момент, когда грузится корабль на Кению по программе Grain from Ukraine, программа заработала, и в нее начали верить. Она уже дает результаты, и в ней не только мы", — сказал министр аграрной политики Николай Сольский.

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Министр агрополитики поблагодарил послов Словенской и Чешской республик за поддержку. В частности, отметил 22 страны, которые также приняли участие в "зерновой" программе и собрали около 150 млн долларов.



"Корабль, который идет в Кению, — это деньги, в частности, правительств Словении и Чехии. Спасибо Великобритании, Норвегии, Бельгии, Нидерландам, Швейцарии, Италии, также имеющих отношение к этому судну", — сказал добавил министр.

Посол Словении подчеркнул, что данная инициатива себя уже хорошо зарекомендовала, и несмотря на войну в Украине, зерно, которое идет из нашей страны, помогает странам, страдающим от голода.

"Мы присоединились к инициативе Grain from Ukraine еще 26 ноября 2022 года. Кроме того, что мы передали от своего правительства 1 млн евро, эти средства пойдут в поддержку населения стран Африки. Это важная возможность поддержки как фермеров, так и прав человека", — сказал посол Словении Томаж Менцин.


Посол чешской республики отметил, что это уже пятое судно, выходящее из портов большой Одессы в рамках данной инициативы. Он также подчеркнул, что правительство его страны планирует и дальше участвовать в этом проекте. Кроме того, Чехия и дальше будет поддерживать Украину.

"Агрессия россии против Украины была направлена на страдания украинского народа, что повлияло на продовольственную безопасность в мире. Инициатива президента Зеленского своевременна и очень важна", — рассказал посол Чехии Радек Матула.


В заключение представитель чешской стороны от имени МИД Чехии и всего правительства подчеркнул, что война, развязанная путиным, должна быть остановлена. А инициатива демонстрирует, что украинцам небезразлична судьба жителей Африки.

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