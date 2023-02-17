За ініціативи Зеленського зерно доставлять до Кенії та Ефіопії

В порту ️"Чорноморськ" вже йдуть роботи з завантаження.

Програма Grain From Ukraine продовжує забезпечувати зерном країни які потерпають від голоду. Балкер VALSAMITIS доставить 25 тисяч тонн української пшениці до Кенії та 5 тисяч тонн до Ефіопії.

Про це повідомляє Міністерство інфраструктури України.

"Це вже п'яте судно в рамках програми #GrainFromUkraine. Її мета – надання гуманітарної української пшениці країнам, які потерпають від продовольчої кризи. Серед таких країн – Кенія та Ефіопія, які отримають цю партію пшениці завдяки донатам Великобританії, Норвегії, Бельгії, Нідерландів, Швейцарії, Італії, Словенії та Чехії", — йдеться в повідомленні.

Тим часом також йде розвантаження 4-го судна в порту Джибуті. Балкер АMIRA HANA доставив для Ефіопії 30 тисяч тонн української пшениці. Окрім цього, сьогодні вранці порт ️"Одеса" прийняв балкер ROYAL STAR, який також повезе гуманітарну пшеницю.

Більше про програму

Програма Grain From Ukraine започаткована Володимиром Зеленським та реалізується за підтримки Всесвітньої продовольчої програми ООН та розвинутих країн світу. Вже понад 30 країн доєдналися до програми, а сума донатів складає майже 200 мільйонів доларів. Сумарно в межах програми 110 тисяч тонн української пшениці вже отримали одні з найбільш соціально вразливих країн Африки — Ефіопія та Сомалі.

Тим часом за минулий тиждень у рамках зернової ініціативи 25 суден покинули українські порти. На їх борту було майже мільйон тонн зерна та інших продуктів харчування.

Загалом, з 1 серпня в рамках "Зернової ініціативи" з портів Великої Одеси вийшли 746 суден, які експортували 2,5 мільйона тонн українського продовольства до країн Азії, Європи та Африки.