По инициативе Зеленского зерно будет доставлено в Кению и Эфиопию
Программа Grain From Ukraine продолжает обеспечивать зерном страны, страдающие от голода. Балкер VALSAMITIS доставит 25 тысяч тонн украинской пшеницы в Кению и 5 тысяч тонн в Эфиопию.
Об этом сообщает Министерство инфраструктуры Украины.
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"Это уже пятое судно в рамках программы #GrainFromUkraine. Ее цель — предоставление гуманитарной украинской пшеницы странам, страдающим продовольственным кризисом. Среди таких стран — Кения и Эфиопия, которые получат эту партию пшеницы благодаря донатам Великобритании, Норвегии, Бельгии, Нидерландов", Швейцарии, Италии, Словении и Чехии", — говорится в сообщении.
Между тем, также идет разгрузка 4-го судна в порту Джибути. Балкер АMIRA HANA доставил Эфиопии 30 тысяч тонн украинской пшеницы. Кроме этого, сегодня утром порт "Одесса" принял балкер ROYAL STAR, который также повезет гуманитарную пшеницу.
Больше о программе
Программа Grain From Ukraine началась Владимиром Зеленским и реализуется при поддержке Всемирной продовольственной программы ООН и развитых стран мира. Уже более 30 стран присоединились к программе, а сумма донатов составляет около 200 миллионов долларов. Суммарно в рамках программы 110 тысяч тонн украинской пшеницы уже получили одни из самых уязвимых стран Африки – Эфиопия и Сомали.
Между тем, за прошедшую неделю в рамках зерновой инициативы 25 судов покинули украинские порты. На их борту было около миллиона тонн зерна и других продуктов питания.
Всего с 1 августа в рамках "Зерновой инициативы" из портов Большой Одессы вышли 746 судов, которые экспортировали 2,5 миллиона тонн украинского продовольствия в страны Азии, Европы и Африки.