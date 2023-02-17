Зернова угода: за тиждень експортували майже мільйон тонн продовольства

В черзі у Босфорі все ще сотні суден

За минулий тиждень у рамках зернової ініціативи 25 суден покинули українські порти. На їх борту було майже мільйон тонн зерна та інших продуктів харчування.

Про це повідомляє пресслужба Військово-морських сил Збройних сил України.

"Військово-морські сили ЗСУ разом з побратимами у складі угруповань докладають усіх зусиль, аби забезпечити безпеку судноплавства для подолання продовольчої кризи", — йдеться в повідомленні.

Стоять у черзі місяць

Російські інспектори продовжують уповільнювати терміни інспекцій, регулярно вимагають нерегламентовану документацію, відмовляються працювати в робочий час та шукають інші необґрунтовані приводи для зупинки процесу. Щодня із запланованих 10 інспекцій, зазвичай, відбувається менше половини.

Обсяги експорту рф зросли

Об'єм перевезень через морські порти рф в Азово-Чорноморському басейні у 2022 році склав понад 250 млн тонн, що перевищило показники 2021 року. При цьому, інспекції цих суден в Босфорі не відбуваються.

Тим часом рф продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 року (SOLAS). Вони вимикають системи автоматичної ідентифікації (AIS), на цивільних суднах в акваторії Азовського моря.

За тиждень в інтересах рф прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:

до Азовського моря — 170 суден, з них 55 суден рухались з протоки Босфор;

до Чорного моря — 165 суден, з них 55 судна продовжили рух у напрямку протоки Босфор.

Нагадаємо, представники рф в складі інспекційних груп при Спільному координаційному центрі в Стамбулі вже кілька місяців поспіль системно затримують огляд суден. Лише за останні три місяці світ недоотримав 10 млн тонн українського продовольства і ця негативна тенденція набирає обертів.