Зернова угода: світ недоотримав 10 мільйонів тонн продовольства

В черзі понад 140 суден

Представники рф в складі інспекційних груп при Спільному координаційному центрі в Стамбулі вже кілька місяців поспіль системно затримують огляд суден. Лише за останні три місяці світ недоотримав 10 млн тонн українського продовольства і ця негативна тенденція набирає обертів.

Про це повідомляє Міністерство інфраструктури України.

Стоять в черзі місяць

Російські інспектори уповільнюють терміни інспекцій, регулярно вимагають нерегламентовану документацію, відмовляються працювати в робочий час та шукають інші необґрунтовані приводи для зупинки процесу. Щодня із запланованих 10 інспекцій, зазвичай, відбувається менше половини. Нині утворилась черга із понад 140 суден, переважна більшість яких очікує там понад місяць.

"Продовольча безпека країн, які залежать від експорту української сільськогосподарської продукції, опинилася під загрозою. Насамперед через дії росії продовольство недоотримують країни Глобального Півдня, зокрема Африки та Азії", — йдеться в повідомленні.

Обсяги експорту рф зросли

Об'єм перевезень через морські порти рф в Азово-Чорноморському басейні у 2022 році склав понад 250 млн тонн, що перевищило показники 2021 року. При цьому, інспекції цих суден в Босфорі не відбуваються.

"Закликаємо міжнародну спільноту, зокрема ООН та Туреччину як гарантів Чорноморської зернової ініціативи, вимагати від РФ негайного припинення штучних затримок в роботі зернового коридору Чорним морем, зупинки спроб РФ використовувати продовольство як зброю та розблокування торговельного судноплавства до українських портів Чорного моря", — йдеться у спільній заяві міністра інфраструктури України Олександра Кубракова та міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби.

Тим часом на фоні розмов про подальшу роботу "зернового коридору" відбувається зріст цін на продовольство. Які актуальні ціни наразі читайте в матеріалі.