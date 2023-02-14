Розмови про подальшу роботу "зернового коридору" впливають на вартість агропродукції
Російська сторона продовжує саботувати перевірки у Босфорі. Тим самим агропродукція експортується з великою затримкою. Також на фоні розмов про подальшу роботу "зернового коридору" відбувається зріст цін на продовольство.
Про це повідомляють експерти Barva Invest.
-
Експерт пояснив, навіщо Україні новий кредит МВФ
-
Андрій Лунін залишиться основним голкіпером "Реала": Анчелотті вірить в українця
-
В Україні створять диверсифіковану систему зберігання нафти із запасами на два місяці, — Шмигаль
-
Росія звинуватила ЗСУ у використанні хімічної зброї: що не так з цією заявою
-
У гнучких смартфонах Samsung Fold почали тріскатися дисплеї
-
Louis Vuitton розглядає співака Фаррелла Вільямса на позицію креативного директора
-
"Червоне — то любов": до дня закоханих в Одесі провели акцію донорства крові
-
Бідність стукає у двері, а діти вмирають за амбіції влади: на що жаліються в росії
-
Росія скидає воду з Каховського водосховища: Шмигаль закликав світ відреагувати
-
Україна та Румунія взаємно визнаватимуть документи про освіту
Ціни на пшеницю цього тижня:
- травневий контракт пшениці на Чикаго (ZWK3) — 8.0 дол./бу (+0.05 дол./бу),
- травневий контракт пшениці на Euronext (EBMK3) — 296.5 євро/т (+2.25 євро/т),
- травневий контракт пшениці Black Sea (BWFK3) — 298.5 дол./т (-0.25 дол./т),
- DAP порти (11,5%) — 212 дол./т,
- DAP Izov (11,5%) — 220-228 дол./т.
Ціни на кукурудзу:
- травневий контракт кукурудзи на Чикаго (ZCK3) — 6.82 дол./бу (+0.04 дол./бу),
- травневий контракт кукурудзи Black Sea (BCFK3) — 259.25 дол./т (без змін),
- DAP порти — 205-208 дол./т,
- DAP Izov — 203-208 дол./т.
Більше про зернову ініціативу
Обсяг експорту агропродукції через порти Великої Одеси порівняно із минулим тижнем збільшився на 152 тисячі тонн. Втім, продовжує знижуватися показник заходу нових суден під завантаження.
Нагадаємо, у Стамбулі 22 липня було підписано меморандум про відкриття "зернового коридору" у Чорному морі. Україна, росія, Туреччина та ООН домовилися про розблокування експорту українського зерна. Країна-агресор 29 жовтня заявила, що зупиняє свою участь в "угоді" нібито через "тероризм" України проти чорноморського флоту рф. Але вже 2 листопада, не назвавши причин, повернулася до угоди.