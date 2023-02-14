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"Зернова ініціатива": знизилась кількість нових суден під завантаження

14 лютого 2023 12:50
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
"Зернова ініціатива": знизилась кількість нових суден під завантаження
Понад 100 суден стоять в черзі в Босфорі
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Обсяг експорту агропродукції через порти Великої Одеси порівняно із минулим тижнем збільшився на 152 тисячі тонн. Втім, продовжує знижуватися показник заходу нових суден під завантаження.

Про це повідомляє Міністерство інфраструктури України.

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Показники експорту за минулий тиждень

За минулий тиждень 25 суден експортували 1,1 мільйону тонн агропродукції до країн Африки, Азії та Європи. Зокрема, 54 тисячі тонн пшениці відправлено до Шрі-Ланки, 57 тисяч тонн — до Бангладешу, а 90 тисяч тонн очікують Кенія, Туніс та Єгипет. Наразі в портах Великої Одеси перебувають 18 суден. На них завантажують 584,5 тисячі тонн українського продовольства.  

Черга в Босфорі 

"Вже третій місяць поспіль росіяни цілеспрямовано саботують проведення інспекцій під різними необґрунтованими, а іноді абсурдними  приводами.  У зв’язку з цим в черзі на інспекцію Спільного координаційного центру, станом на 12 лютого, очікують 145 суден, з яких 122 — прямують до українських портів за агропродукцією", — йдеться в повідомленні. 

Збільшення обсягу експорту

Аби збільшити обсяг експорту і зменшити час простою, буде збільшено тоннажність суден, які беруть участь в Ініціативі. Зокрема, для зернових — з 20 тисяч тонн до 25 тисяч тонн, а для олії — з 6 тисяч тонн до 10 тисяч тонн. 

"Враховуючи, що середня кількість інспекцій вхідного флоту становить тільки 2,5 судна на добу, то збільшення обсягу слід очікувати через півтора місяці", — додали в міністерстві інфраструктури. 

Більше про "зернову угоду"

Нагадаємо, у Стамбулі 22 липня було підписано меморандум про відкриття "зернового коридору" у Чорному морі. Україна, росія, Туреччина та ООН домовилися про розблокування експорту українського зерна. Країна-агресор 29 жовтня заявила, що зупиняє свою участь в "угоді" нібито через "тероризм" України проти чорноморського флоту рф. Але вже 2 листопада, не назвавши причин, повернулася до угоди.

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