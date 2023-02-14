"Зерновая инициатива": снизилось количество новых судов под загрузку

Более 100 судов стоят в очереди в Босфоре

Объем экспорта агропродукции через порты Большой Одессы по сравнению с прошлой неделей увеличился на 152 тысячи тонн. Впрочем, продолжает снижаться показатель мероприятия новых судов под загрузку.

Об этом сообщает Министерство инфраструктуры Украины.

Показатели экспорта за прошлую неделю

За прошедшую неделю 25 судов экспортировали 1,1 миллиона тонн агропродукции в страны Африки, Азии и Европы. В частности, 54 тысячи тонн пшеницы отправлено в Шри-Ланку, 57 тысяч тонн — в Бангладеш, а 90 тысяч тонн ожидают Кения, Тунис и Египет. В портах Большой Одессы находятся 18 судов. На них загружают 584,5 тысячи тонн украинских продовольствия.

Очередь в Босфоре

"Уже третий месяц подряд россияне целенаправленно саботируют проведение инспекций под разными необоснованными, а иногда абсурдными поводами. В связи с этим в очереди инспекцию Совместного координационного центра, по состоянию на 12 февраля, ожидают 145 судов, из которых 122 — направляются в украинские порты за агропродукцией", — говорится в сообщении.

Увеличение объема экспорта

Чтобы увеличить объем экспорта и уменьшить время простоя, будет увеличено тоннажность участвующих в Инициативе судов. В частности, для зерновых — с 20 тысяч тонн до 25 тысяч тонн, а для растительного масла — с 6 тысяч тонн до 10 тысяч тонн.

"Учитывая, что среднее количество инспекций входящего флота составляет только 2,5 судна в сутки, увеличение объема следует ожидать через полтора месяца", — добавили в министерстве инфраструктуры.

Больше о "зерновом соглашении"

Напомним, в Стамбуле 22 июля был подписан меморандум об открытии "зернового коридора" в Черном море. Украина, россия, Турция и ООН договорились о разблокировании экспорта украинского зерна. Страна-агрессор 29 октября заявила, что останавливает свое участие в "соглашении" якобы из-за "терроризма" Украины против черноморского флота россии. Но уже 2 ноября, не назвав причин, вернулась к соглашению.