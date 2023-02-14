"Зерновая инициатива": снизилось количество новых судов под загрузку
Объем экспорта агропродукции через порты Большой Одессы по сравнению с прошлой неделей увеличился на 152 тысячи тонн. Впрочем, продолжает снижаться показатель мероприятия новых судов под загрузку.
Об этом сообщает Министерство инфраструктуры Украины.
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Показатели экспорта за прошлую неделю
За прошедшую неделю 25 судов экспортировали 1,1 миллиона тонн агропродукции в страны Африки, Азии и Европы. В частности, 54 тысячи тонн пшеницы отправлено в Шри-Ланку, 57 тысяч тонн — в Бангладеш, а 90 тысяч тонн ожидают Кения, Тунис и Египет. В портах Большой Одессы находятся 18 судов. На них загружают 584,5 тысячи тонн украинских продовольствия.
Очередь в Босфоре
"Уже третий месяц подряд россияне целенаправленно саботируют проведение инспекций под разными необоснованными, а иногда абсурдными поводами. В связи с этим в очереди инспекцию Совместного координационного центра, по состоянию на 12 февраля, ожидают 145 судов, из которых 122 — направляются в украинские порты за агропродукцией", — говорится в сообщении.
Увеличение объема экспорта
Чтобы увеличить объем экспорта и уменьшить время простоя, будет увеличено тоннажность участвующих в Инициативе судов. В частности, для зерновых — с 20 тысяч тонн до 25 тысяч тонн, а для растительного масла — с 6 тысяч тонн до 10 тысяч тонн.
"Учитывая, что среднее количество инспекций входящего флота составляет только 2,5 судна в сутки, увеличение объема следует ожидать через полтора месяца", — добавили в министерстве инфраструктуры.
Больше о "зерновом соглашении"
Напомним, в Стамбуле 22 июля был подписан меморандум об открытии "зернового коридора" в Черном море. Украина, россия, Турция и ООН договорились о разблокировании экспорта украинского зерна. Страна-агрессор 29 октября заявила, что останавливает свое участие в "соглашении" якобы из-за "терроризма" Украины против черноморского флота россии. Но уже 2 ноября, не назвав причин, вернулась к соглашению.