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"Зерновая инициатива": снизилось количество новых судов под загрузку

14 февраля 2023 12:50
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
"Зерновая инициатива": снизилось количество новых судов под загрузку
Более 100 судов стоят в очереди в Босфоре
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Объем экспорта агропродукции через порты Большой Одессы по сравнению с прошлой неделей увеличился на 152 тысячи тонн. Впрочем, продолжает снижаться показатель мероприятия новых судов под загрузку.

Об этом сообщает Министерство инфраструктуры Украины.

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Показатели экспорта за прошлую неделю

За прошедшую неделю 25 судов экспортировали 1,1 миллиона тонн агропродукции в страны Африки, Азии и Европы. В частности, 54 тысячи тонн пшеницы отправлено в Шри-Ланку, 57 тысяч тонн — в Бангладеш, а 90 тысяч тонн ожидают Кения, Тунис и Египет. В портах Большой Одессы находятся 18 судов. На них загружают 584,5 тысячи тонн украинских продовольствия.

Очередь в Босфоре

"Уже третий месяц подряд россияне целенаправленно саботируют проведение инспекций под разными необоснованными, а иногда абсурдными поводами. В связи с этим в очереди инспекцию Совместного координационного центра, по состоянию на 12 февраля, ожидают 145 судов, из которых 122 — направляются в украинские порты за агропродукцией", — говорится в сообщении.

Увеличение объема экспорта

Чтобы увеличить объем экспорта и уменьшить время простоя, будет увеличено тоннажность участвующих в Инициативе судов. В частности, для зерновых — с 20 тысяч тонн до 25 тысяч тонн, а для растительного масла — с 6 тысяч тонн до 10 тысяч тонн.

"Учитывая, что среднее количество инспекций входящего флота составляет только 2,5 судна в сутки, увеличение объема следует ожидать через полтора месяца", — добавили в министерстве инфраструктуры.

Больше о "зерновом соглашении"

Напомним, в Стамбуле 22 июля был подписан меморандум об открытии "зернового коридора" в Черном море. Украина, россия, Турция и ООН договорились о разблокировании экспорта украинского зерна. Страна-агрессор 29 октября заявила, что останавливает свое участие в "соглашении" якобы из-за "терроризма" Украины против черноморского флота россии. Но уже 2 ноября, не назвав причин, вернулась к соглашению.

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