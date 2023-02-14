Разговоры о дальнейшей работе "зернового коридора" влияют на стоимость агропродукции
Российская сторона продолжает саботировать проверки в Босфоре. Тем самым агропродукция экспортируется с большой задержкой. Также на фоне разговоров о дальнейшей работе "зернового коридора" происходит рост цен на продовольствие.
Об этом сообщают эксперты Barva Invest.
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Цены на пшеницу на этой неделе:
- майский контракт пшеницы на Чикаго (ZWK3) — 8.0 долл./бу (+0.05 долл./бу),
- майский контракт пшеницы на Euronext (EBMK3) — 296.5 евро/т (+2.25 евро/т),
- майский контракт пшеницы Black Sea (BWFK3) — 298.5 долл./т (-0.25 долл./т),
- DAP порты (11,5%) — 212 долл./т,
- DAP Izov (11,5%) — 220-228 долл./т.
Цены на кукурузу:
- майский контракт кукурузы на Чикаго (ZCK3) — 6.82 долл./бу (+0.04 долл./бу),
- майский контракт кукурузы Black Sea (BCFK3) — 259.25 долл./т (без изменений),
- DAP порты — 205-208 долл./т,
- DAP Izov — 203-208 долл./т.
Больше о зерновой инициативе
Объем экспорта агропродукции через порты Большой Одессы по сравнению с прошлой неделей увеличился на 152 тысяч тонн. Впрочем, продолжает снижаться показатель заката новых судов под загрузку.
Напомним, в Стамбуле 22 июля был подписан меморандум об открытии "зернового коридора" в Черном море. Украина, россия, Турция и ООН договорились о разблокировании экспорта украинского зерна. Страна-агрессор 29 октября заявила, что останавливает свое участие в "соглашении" якобы из-за "терроризма" Украины против черноморского флота россии. Но уже 2 ноября, не назвав причин, вернулась к соглашению.