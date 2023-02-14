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Разговоры о дальнейшей работе "зернового коридора" влияют на стоимость агропродукции

14 февраля 2023 19:40
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Разговоры о дальнейшей работе зернового коридора влияют на стоимость агропродукции.
Цены на зерновые растут
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Российская сторона продолжает саботировать проверки в Босфоре. Тем самым агропродукция экспортируется с большой задержкой. Также на фоне разговоров о дальнейшей работе "зернового коридора" происходит рост цен на продовольствие.

Об этом сообщают эксперты Barva Invest.

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Цены на пшеницу на этой неделе:

  • майский контракт пшеницы на Чикаго (ZWK3) — 8.0 долл./бу (+0.05 долл./бу),
  • майский контракт пшеницы на Euronext (EBMK3) — 296.5 евро/т (+2.25 евро/т),
  • майский контракт пшеницы Black Sea (BWFK3) — 298.5 долл./т (-0.25 долл./т),
  • DAP порты (11,5%) — 212 долл./т,
  • DAP Izov (11,5%) — 220-228 долл./т.

Цены на кукурузу:

  • майский контракт кукурузы на Чикаго (ZCK3) — 6.82 долл./бу (+0.04 долл./бу),
  • майский контракт кукурузы Black Sea (BCFK3) — 259.25 долл./т (без изменений),
  • DAP порты — 205-208 долл./т,
  • DAP Izov — 203-208 долл./т.

Больше о зерновой инициативе

Объем экспорта агропродукции через порты Большой Одессы по сравнению с прошлой неделей увеличился на 152 тысяч тонн. Впрочем, продолжает снижаться показатель заката новых судов под загрузку.

Напомним, в Стамбуле 22 июля был подписан меморандум об открытии "зернового коридора" в Черном море. Украина, россия, Турция и ООН договорились о разблокировании экспорта украинского зерна. Страна-агрессор 29 октября заявила, что останавливает свое участие в "соглашении" якобы из-за "терроризма" Украины против черноморского флота россии. Но уже 2 ноября, не назвав причин, вернулась к соглашению.

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