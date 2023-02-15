Зерновое соглашение: мир недополучил 10 миллионов тонн продовольствия
Представители россии в составе инспекционных групп при Совместном координационном центре в Стамбуле уже несколько месяцев подряд системно задерживают осмотр судов. Только за последние три месяца мир недополучил 10 млн тонн украинского продовольствия, и эта негативная тенденция набирает обороты.
Об этом сообщает Министерство инфраструктуры Украины.
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Стоят в очереди месяц
Российские инспекторы замедляют сроки инспекции, регулярно требуют нерегламентированную документацию, отказываются работать в рабочее время и ищут другие необоснованные поводы для остановки процесса. Ежедневно из запланированных 10 инспекций обычно происходит меньше половины. В настоящее время образовалась очередь из более 140 судов, подавляющее большинство которых ожидает там больше месяца.
"Продовольственная безопасность стран, зависящих от экспорта украинской сельскохозяйственной продукции, оказалась под угрозой. В первую очередь из-за действий россии продовольствие недополучают страны Глобального Юга, в частности, Африки и Азии", — говорится в сообщении.
Объемы экспорта россии выросли
Объем перевозок через морские порты россии в Азово-Черноморском бассейне в 2022 году составил более 250 млн тонн, что превысило показатели 2021 года. При этом инспекции этих судов в Босфоре не проходят.
"Призываем международное сообщество, в частности ООН и Турцию как гарантов Черноморской зерновой инициативы, требовать от рф немедленного прекращения искусственных задержек в работе зернового коридора по Черному морю, остановки попыток рф использовать продовольствие как оружие и разблокирование торгового судоходства к украинским портам Черного моря", — говорится в сообщении совместном заявлении министра инфраструктуры Украины Александра Кубракова и министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы.
Между тем, на фоне разговоров о дальнейшей работе "зернового коридора" происходит рост цен на продовольствие. Какие актуальные цены читайте в материале.