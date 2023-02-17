Зерновое соглашение: за неделю экспортировали почти миллион тонн продовольствия

В очереди в Босфоре все еще сотни судов

За прошедшую неделю в рамках зерновой инициативы 25 судов покинули украинские порты. На их борту было около миллиона тонн зерна и других продуктов питания.

Об этом сообщает пресс-служба Военно-морских сил Вооруженных сил Украины.

"Военно-морские силы ВСУ вместе с собратьями в составе группировок прилагают все усилия, чтобы обеспечить безопасность судоходства для преодоления продовольственного кризиса", — говорится в сообщении.

Стоят в очереди месяц

Российские инспекторы продолжают замедлять сроки инспекции, регулярно требуют нерегламентированную документацию, отказываются работать в рабочее время и ищут другие необоснованные поводы для остановки процесса. Ежедневно из запланированных 10 инспекций обычно происходит меньше половины.

Объемы экспорта россии выросли

Объем перевозок через морские порты россии в Азово-Черноморском бассейне в 2022 году составил более 250 млн тонн, что превысило показатели 2021 года. При этом инспекции этих судов в Босфоре не проходят.

Тем временем россия продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 г. (SOLAS). Они отключают системы автоматической идентификации (AIS), на гражданских судах в акватории Азовского моря.

За неделю в интересах россии проход Керчь-Еникальским проливом совершили:

к Азовского моря — 170 судов, из них 55 судов двигались из пролива Босфор;

к Черному морю — 165 судов, из них 55 судна продолжили движение в направлении пролива Босфор.

Напомним, представители россии в составе инспекционных групп при Совместном координационном центре в Стамбуле уже несколько месяцев подряд системно задерживают осмотр судов. Только за последние три месяца мир недополучил 10 млн тонн украинского продовольствия и эта негативная тенденция набирает обороты.