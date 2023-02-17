Зерновое соглашение: за неделю экспортировали почти миллион тонн продовольствия
За прошедшую неделю в рамках зерновой инициативы 25 судов покинули украинские порты. На их борту было около миллиона тонн зерна и других продуктов питания.
Об этом сообщает пресс-служба Военно-морских сил Вооруженных сил Украины.
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"Военно-морские силы ВСУ вместе с собратьями в составе группировок прилагают все усилия, чтобы обеспечить безопасность судоходства для преодоления продовольственного кризиса", — говорится в сообщении.
Стоят в очереди месяц
Российские инспекторы продолжают замедлять сроки инспекции, регулярно требуют нерегламентированную документацию, отказываются работать в рабочее время и ищут другие необоснованные поводы для остановки процесса. Ежедневно из запланированных 10 инспекций обычно происходит меньше половины.
Объемы экспорта россии выросли
Объем перевозок через морские порты россии в Азово-Черноморском бассейне в 2022 году составил более 250 млн тонн, что превысило показатели 2021 года. При этом инспекции этих судов в Босфоре не проходят.
Тем временем россия продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 г. (SOLAS). Они отключают системы автоматической идентификации (AIS), на гражданских судах в акватории Азовского моря.
За неделю в интересах россии проход Керчь-Еникальским проливом совершили:
- к Азовского моря — 170 судов, из них 55 судов двигались из пролива Босфор;
- к Черному морю — 165 судов, из них 55 судна продолжили движение в направлении пролива Босфор.
Напомним, представители россии в составе инспекционных групп при Совместном координационном центре в Стамбуле уже несколько месяцев подряд системно задерживают осмотр судов. Только за последние три месяца мир недополучил 10 млн тонн украинского продовольствия и эта негативная тенденция набирает обороты.