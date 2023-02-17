Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков
Разделы
Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Одесса arrow Зерновое соглашение: за неделю экспортировали почти миллион тонн продовольствия arrow

Зерновое соглашение: за неделю экспортировали почти миллион тонн продовольствия

17 февраля 2023 12:55
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Зерновое соглашение: за неделю экспортировали почти миллион тонн продовольствия
В очереди в Босфоре все еще сотни судов
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

За прошедшую неделю в рамках зерновой инициативы 25 судов покинули украинские порты. На их борту было около миллиона тонн зерна и других продуктов питания.

Об этом сообщает пресс-служба Военно-морских сил Вооруженных сил Украины.

Читайте также:

"Военно-морские силы ВСУ вместе с собратьями в составе группировок прилагают все усилия, чтобы обеспечить безопасность судоходства для преодоления продовольственного кризиса", — говорится в сообщении.

Стоят в очереди месяц

Российские инспекторы продолжают замедлять сроки инспекции, регулярно требуют нерегламентированную документацию, отказываются работать в рабочее время и ищут другие необоснованные поводы для остановки процесса. Ежедневно из запланированных 10 инспекций обычно происходит меньше половины.

Объемы экспорта россии выросли

Объем перевозок через морские порты россии в Азово-Черноморском бассейне в 2022 году составил более 250 млн тонн, что превысило показатели 2021 года. При этом инспекции этих судов в Босфоре не проходят.

Тем временем россия продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 г. (SOLAS). Они отключают системы автоматической идентификации (AIS), на гражданских судах в акватории Азовского моря.

За неделю в интересах россии проход Керчь-Еникальским проливом совершили:

  • к Азовского моря — 170 судов, из них 55 судов двигались из пролива Босфор;
  • к Черному морю — 165 судов, из них 55 судна продолжили движение в направлении пролива Босфор.

Напомним, представители россии в составе инспекционных групп при Совместном координационном центре в Стамбуле уже несколько месяцев подряд системно задерживают осмотр судов. Только за последние три месяца мир недополучил 10 млн тонн украинского продовольствия и эта негативная тенденция набирает обороты.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Оновлено

05:10 Врачи назвали утренний симптом рака: его многие игнорируют

Эксклюзив

13:30 Безопасное укрытие: почему в квартире спокойнее, чем в старом подвале или погребе

Новина з фото

04:10 Чем закончилась первая в мире пересадка головы

Оновлено

05:40 Три симптома на коже указывают на проблемы с печенью

Новина з фото

05:52 Самая худая женщина на планете: как она выглядела и сколько весила

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Два признака на лице, указывающие на опасное для жизни состояние

Оновлено

09:40 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

Новина з фото

17:59 Минус десять килограммов: Елена Зеленская поделилась секретом своего похудения

Новина з фото

06:30 Их просто не узнать: актрисы сериала "Папины дочки" выросли и кардинально изменились. Как выглядят спустя 15 лет

Оновлено

03:10 8 вещей, которые в 2022 году резко утратят свою популярность

14:37 Андрей Павелко отстранен от должности президента УАФ по решению суда

14:35 Шмыгаль озвучил, на сколько проиндексируют пенсии украинцам в 2023-м

Новина з відео

14:35 Зеленский встретился с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте

14:34 ​​Лукашенко прилетел в Москву: о чем будут говорить два диктатора

14:33 Пять лет заключения: столичный суд заочно осудил пропагандиста Антона Кузнецова-Красовского

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

14:20 Реабилитация защитников Украины: в Одессе ремонтируют военный госпиталь

14:17 В Мариуполе оккупанты начали открытую мобилизацию

14:15 Дождь и морозы: какая погода ожидает украинцев завтра

Эксклюзив

14:09 Эксперт сказал, возможен ли большой авиаудар врага по Украине

14:08 Риши Сунак встретился с политическими партиями Северной Ирландии: что известно

Новина з відео

14:35 Зеленский встретился с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте

Новина з відео

13:21 Оля Полякова презентовала манифест сильной женщины "Танцюю, як в останній раз"

Новина з відео

13:15 Армия рф может нанести ракетный удар даже прямо сейчас, — Гуменюк

Новина з відео

11:21 Коля Серга выпустил клип "Молитва" в жанре фэнтези на основе архетипов украинского фольклора

Новина з відео

10:59 Владимир Зеленский в прямом эфире выступил на церемонии открытия "Берлинале-2023"

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новина з відео

10:34 "Хроники событий с 24 февраля": MamaRika и KOLA представили трогательную песню и клип на нее

Новина з відео

21:15 Новый фильм о Человеке-муравье, проклятие Абизу и "Империя в огне": кинопремьеры недели

Новина з відео

19:30 Одесские полицейские спасли под обстрелами жителя Херсона

Новина з відео

18:21 Полицейские Киевщины спасли от самоубийства 43-летнего мужчину

Эксклюзив

18:20 Декоммунизация в действии: готовы ли одесситы отказаться от 8 марта и майских праздников

Эксклюзив

09:00 Активность антикоррупционеров: лапша на уши Запада или единственная возможность выжить

08:00 Присутствие вагнеровцев в Африке растет

Эксклюзив

23:00 "Во время войны это очень опасная роль": Виктор Ягун о загадочных смертях российских чиновников

20:07 Чего ждать на Мюнхенской конференции по безопасности

Эксклюзив

18:25 Звезда "Игры престолов" Джек Глисон встретился с поклонниками в Киеве: фоторепортаж

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Эксклюзив

18:20 Декоммунизация в действии: готовы ли одесситы отказаться от 8 марта и майских праздников

15:00 Как изменился рынок недвижимости во Львове во время войны: кто сегодня покупатель

Эксклюзив

11:55 Россия ударила по Украине десятками ракет: подробности ночной массированной атаки

Эксклюзив

09:00 Придут ли в Украину инвестиции во время войны

Эксклюзив

04:00 Россия готовит в Украине очередную катастрофу и хочет сделать жизнь украинцев невыносимой: подробности новой угрозы

Актуальное по теме

None 17 Февраль 14:37

Андрей Павелко отстранен от должности президента УАФ по решению суда

None 17 Февраль 14:37

Шмыгаль озвучил, на сколько проиндексируют пенсии украинцам в 2023-м

None 17 Февраль 14:36

Зеленский встретился с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте

None 17 Февраль 14:35

​​Лукашенко прилетел в Москву: о чем будут говорить два диктатора

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB