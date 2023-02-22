"Зерновая инициатива" работает на 40%: причина и последствия

В очереди в Босфоре 150 судов

С октября эффективность "Зерновой инициативы" не превышает 40% от имеющихся экспортных мощностей. Это приводит к дефициту продовольствия и росту его стоимости на мировых продовольственных рынках, ведь Украина является ключевым поставщиком подсолнечного масла и лидером по экспорту пшеницы, кукурузы и ячменя.

Об этом сообщил заместитель министра развития громад, территорий и инфраструктуры Юрий Васьков в прямом эфире Aljazeera English.

Не секрет, что Украина играет ключевую роль в обеспечении баланса мировой продовольственной системы. Наличие украинского зерна на мировых рынках отмечается в ценах и поддерживает мировую продовольственную безопасность.

"К сожалению, с октября Инициатива обеспечивает только 40% экспорта из-за торможения россиянами инспекций судов в Босфоре. Российская сторона в одностороннем порядке сократила сначала количество инспекционных команд до трех, а затем прибегла к затягиванию времени самих инспекций и проверке показателей вне зоны их компетенции. Как следствие, в среднем мы имеем не более 6 инспекций в день, что является критически низким показателем", — прокомментировал Юрий Васьков.

Из-за действий россии в зоне инспекции в Босфоре образовалась очередь из более 150 судов. Подавляющее большинство ожидает инспекцию несколько недель.

С 1 августа 2022 года Украина экспортировала через порты Большой Одессы 22,1 миллиона тонн украинского продовольствия. Из-за торможения работы "зернового коридора" мир ежемесячно недополучает минимум 3 миллиона тонн.

Напомним, впрочем, срок действия соглашения подходит к концу и сейчас ведутся переговоры, чтобы "зерновой коридор" продолжил свою работу. Что прогнозируют в Минагрополитики — читайте в материале.