"Зерновая инициатива" работает на 40%: причина и последствия

"Зерновая инициатива" работает всего на 40%: в чем причина
С октября эффективность "Зерновой инициативы" не превышает 40% от имеющихся экспортных мощностей. Это приводит к дефициту продовольствия и росту его стоимости на мировых продовольственных рынках, ведь Украина является ключевым поставщиком подсолнечного масла и лидером по экспорту пшеницы, кукурузы и ячменя.
Об этом сообщил заместитель министра развития громад, территорий и инфраструктуры Юрий Васьков в прямом эфире Aljazeera English.
-
Полякова зачитала стихотворение о путине, ставшем хитом в соцсетях
-
Эксперты назвали основные реформы для бизнеса в Украине с начала войны
-
Одесская область получила полсотни генераторов от ЕС
-
В Николаевском зоопарке расцвели подснежники: удивительные фото
-
"Не удивлен успехами Артеты": Хави похвалил главного тренера "Арсенала"
-
К годовщине вторжения в четырех странах ЕС покажут трофейные российские танки
-
Эксперты перечислили основные реформы в Украине с начала войны
-
В Китае технологическим компаниям запретили предлагать пользователям доступ к ChatGPT
-
В Запорожской области оккупанты разбирают машины гражданских на запчасти для своей военной техники, — Генштаб
-
Путинист Газманов, выступая в "Лужниках", заклеил логотип на пуховике за треть миллиона рублей
Не секрет, что Украина играет ключевую роль в обеспечении баланса мировой продовольственной системы. Наличие украинского зерна на мировых рынках отмечается в ценах и поддерживает мировую продовольственную безопасность.
"К сожалению, с октября Инициатива обеспечивает только 40% экспорта из-за торможения россиянами инспекций судов в Босфоре. Российская сторона в одностороннем порядке сократила сначала количество инспекционных команд до трех, а затем прибегла к затягиванию времени самих инспекций и проверке показателей вне зоны их компетенции. Как следствие, в среднем мы имеем не более 6 инспекций в день, что является критически низким показателем", — прокомментировал Юрий Васьков.
Из-за действий россии в зоне инспекции в Босфоре образовалась очередь из более 150 судов. Подавляющее большинство ожидает инспекцию несколько недель.
С 1 августа 2022 года Украина экспортировала через порты Большой Одессы 22,1 миллиона тонн украинского продовольствия. Из-за торможения работы "зернового коридора" мир ежемесячно недополучает минимум 3 миллиона тонн.
Напомним, впрочем, срок действия соглашения подходит к концу и сейчас ведутся переговоры, чтобы "зерновой коридор" продолжил свою работу. Что прогнозируют в Минагрополитики — читайте в материале.