Зерновая инициатива: объем экспорта по сравнению с прошлой неделей уменьшился вдвое
За прошедшую неделю в рамках зерновой инициативы 16 судов покинули украинские порты. На их борту было около полумиллиона тонн зерна и других продуктов питания.
Об этом сообщает пресс-служба Военно-морских сил Вооруженных сил Украины.
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"Военно-морские силы ВСУ вместе с собратьями в составе группировок прилагают все усилия, чтобы обеспечить безопасность судоходства для преодоления продовольственного кризиса", — говорится в сообщении.
Объемы экспорта россии выросли
Объем перевозок через морские порты россии в Азово-Черноморском бассейне в 2022 году составил более 250 млн тонн, что превысило показатели 2021 года. При этом инспекции этих судов в Босфоре не проходят.
Тем временем россия продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 года (SOLAS). Они отключают системы автоматической идентификации (AIS), на гражданских судах в акватории Азовского моря.
За неделю в интересах россии проход Керчь-Еникальским проливом совершили:
- к Азовского моря — 86 судов, из них 17 судов двигались из пролива Босфор;
- к Черному морю — 91 судов, из них 27 судов продолжили движение в направлении пролива Босфор.
Напомним, с октября эффективность "Зерновой инициативы" не превышает 40% от имеющихся экспортных мощностей. Это приводит к дефициту продовольствия и росту его стоимости на мировых продовольственных рынках, ведь Украина является ключевым поставщиком подсолнечного масла и лидером по экспорту пшеницы, кукурузы и ячменя.