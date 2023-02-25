В 2022 году Одесщина больше экспортировала: сколько удалось заработать Украине во время войны

В прошлом году Одесчина больше экспортировала, чем завозила товары из-за границы
Одесские статисты подсчитали, что бизнесмены региона больше заработали на экспорте товаров — 2,5 млрд гривен. И хотя продали украинской продукции на несколько сотен миллионов меньше, это очень чувствуется в конкретных нишах экономики.
Об этом сообщили в Главном управлении статистики в Одесской области.
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Одесчина экспортировала
По подсчетам экспертов, по сравнению с 2021 годом экспорт увеличился на 41,4%, то есть на 702,6 миллиона долларов, импорт уменьшился — на 8,2%, на 189,6 миллиона. Положительное сальдо, когда экспорт превышает импорт, составило 278,9 миллиона, в то время как в 2021 году Украина больше покупала, чем продавала на 613,3 миллиона долларов США.
Почти 60% общего объема экспорта составляли продукты растительного происхождения (1 миллиард 410,8 миллиона долларов). По сравнению с 2021 годом наблюдалось увеличение в 1,9 раза в основном путем роста экспорта семян и плодов масличных растений — в 5,3 раза и зерновых культур — в 1,5 раза.
Также в 2022 году, по сравнению с 2021 годом, увеличился экспорт руды, шлак и золы, продуктов неорганической химии, жиров и масла животного или растительного происхождения.
Однако в прошлом году по сравнению с 2021 годом более чем вдвое уменьшился экспорт средств наземного транспорта, летательных аппаратов, плавучих средств, машин, оборудования и механизмов. Также электрическое оборудование — на 31,3%, и готовых пищевых продуктов — на 12,1%.
Одесчина импортировала
По данным статистов, в 2022 году жители Одесчины стали больше покупать обувь, головные уборы и зонтики — 66,2%, и текстильные материалы и текстильные изделия — 42,1%.
Меньше стали импортировать из других стран древесину, изделия из камня, гипса, цемента, жиров и масла животного или растительного происхождения, полимерных материалов, пластмассы и изделий из них — все это уменьшилось в половину.