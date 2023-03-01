Украина осталась крупнейшим экспортером подсолнечного масла в мире

Экспорт – основа экономики Украины

Украина заняла первое место в мире по экспорту продукции, не содержащей ГМО. Также удалось сохранить мировое лидерство в снабжении подсолнечным маслом.

Об этом сообщает компания Kernel на своей странице в Facebook.

"За год полномасштабной войны враг не сломал нашу оборону, не остановил экспорт, не повлек за собой глобальный голод. Наши защитники и защитницы завоевали для аграриев драгоценное время, чтобы адаптироваться и настроить новые логистические пути. Главный итог: Украина выстояла, оставшись надежным и крупнейшим в мире экспортером подсолнечного масла. Поэтому важно, чтобы зерновая инициатива продолжала работать и дальше, а эффективность его работы — повышалась", — говорит CEO Kernel Евгений Осип

Отметим, Украина экспортировала более 30 млн. тонн зерновых за сезон 2022-2023 годов. Впрочем, срок действия соглашения подходит к концу и сейчас ведутся переговоры, чтобы "зерновой коридор" продолжил свою работу.

Между тем, с октября эффективность "Зерновой инициативы" не превышает 40% от имеющихся экспортных мощностей. Это приводит к дефициту продовольствия и росту его стоимости на мировых продовольственных рынках, ведь Украина является ключевым поставщиком подсолнечного масла и лидером по экспорту пшеницы, кукурузы и ячменя.

Напомним, в Стамбуле 22 июля был подписан меморандум об открытии "зернового коридора" в Черном море. Украина, россия, Турция и ООН договорились о разблокировании экспорта украинского зерна. Страна-агрессор 29 октября заявила, что останавливает свое участие в "соглашении" якобы из-за "терроризма" Украины против черноморского флота россии. Но уже 2 ноября, не назвав причин, вернулась к соглашению.