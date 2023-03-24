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Участие Николаевского порта в зерновом соглашении зависит от успехов на поле боя, — Кубраков

24 марта 2023 19:30
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Участие Николаевского порта в зерновом соглашении зависит от успехов на поле боя.
Работа зернового коридора пролонгирована до 18 мая
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Сегодня присоединить порты Николаевщины к зерновому соглашению пока не выходит — слишком опасно. Но как только удастся отбросить врага, путь будет открыт — об этом заявил Александр Кубраков Министр развития общин, территорий и инфраструктуры Украины.

Об этом Новини.LIVE узнали во время брифинга в Черноморском порту.

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"Мы каждый раз при каждом случае поднимаем этот вопрос перед нашими партнерами и прежде всего партнерами по зерновому соглашению. Надеюсь, что в конечном итоге мы добьемся успеха в этом вопросе. Но сегодня в Николаеве другая ситуация  с безопасностью нежели в портах Большой Одессы, поэтому многое будет зависеть от нашего успеха на поле боя", — заявил Министр развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков.

Министр также напомнил, что перед стартом зерновой инициативы российские войска были выбиты с острова Змеиный и корабли врага больше не угрожали портам Большой Одессы. Таким образом, удалось открыть судоходство и сейчас есть надежда, что Николаевский порт и порт "Ольвия" будут включены в зерновую инициативу.

В свою очередь, Чрезвычайный и Полномочный Посол США в Украине Бриджит Бринк подчеркнула, что страны "Большой семерки" и США также выступают за присоединение портов Николаевщины к зерновому соглашению.

"Соединенные Штаты выступают полностью с поддержкой за то, чтобы зерновая инициатива продолжалась и расширялась. И не только США, но и страны "Большой семерки" поддерживают идею расширения в регион Николаева. На самом деле это в перспективе, но мы должны понимать, что продовольственный кризис, который сейчас углубилась в мире, имеет одну причину это агрессия россии и если бы российская агрессия прекратилась, то этот кризис был бы разрешен гораздо быстрее", — отметила Бриджит Бринк.

Представители бизнеса также призвали ООН посодействовать включению Николаевского морского порта, а также других портов и терминалов, расположенных в Бузко-Днепровском канале, специализированный морской порт "Ольвия" в Черноморскую зерновую инициативу.

Отметим, что для восстановления экономики Украины необходимо восстановить морскую инфраструктуру и увеличить мощности портов. Для нас стратегически важно разблокировать и восстановить порты.

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