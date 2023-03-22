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З Одеського порту вийшло судно, зафрахтоване ООН: куди воно прямує

22 березня 2023 15:00
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Роботу "зернового коридору" пролонговано на 120 днів
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

В рамках зернової ініціативи 17-те судно, зафрахтоване Всесвітньою продовольчою програмою ООН, вийшло із порту Одеси. Балкер DENIZ M доставить 30 тисяч тонн гуманітарної пшениці до Ефіопії. 

Про це повідомляє Міністерство інфраструктури України

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За ініціативи Всесвітньої продовольчої програми ООН, уже понад пів мільйона тонн української пшениці було доставлено до нужденних країн Африки та Азії.

Крім того, сьогодні з портів Великої Одеси вийшли три судна з 112,4 тисячі тонн агропродукції для Африки та Азії. Серед них балкер BC CALLISTO з 30,5 тисячі тонн пшениці, який прямує до Алжиру. Балкер IOANNIS THEO, який доставить 52 тисячі тонн пшениці до В'єтнаму.

Наразі по "зерновому коридору" рухаються чотири судна під завантаження 122 тисячами тонн агропродукції. Зазначимо, з 1 серпня з портів Великої Одеси вийшли 833 судна. Вони експортували 25,3 мільйона тонн українського продовольства до країн Азії, Європи та Африки.

Зазначимо, у рамках "зернової ініціативи" в лютому проведено вдвічі менше інспекцій, ніж заплановано. Це є наслідком деструктивної політики росії, спрямованої на гальмування експорту української агропродукції.

Нагадаємо, угода по "зерновій ініціативі" пролонгована не на 60 днів, як того хотіла сторона рф, а на 120 днів. Це означає, що Україна продовжує експортувати через три морські глибоководні порти свою агропродукцію.

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