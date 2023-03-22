Из Одесского порта вышло судно, зафрахтованное ООН: куда оно следует
В рамках "зерновой инициативы" 17-е судно, зафрахтованное Всемирной продовольственной программой ООН, вышло из порта Одессы. Балкер DENIZ M доставит 30 тысяч тонн гуманитарной пшеницы в Эфиопию.
Об этом сообщает Министерство инфраструктуры Украины.
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По инициативе Всемирной продовольственной программы ООН, уже более полумиллиона тонн украинской пшеницы было доставлено в нуждающиеся страны Африки и Азии.
Кроме того, сегодня из портов Большой Одессы вышли три судна со 112,4 тысячи тонн агропродукции для Африки и Азии. Среди них балкер BC CALLISTO с 30,5 тысячи тонн пшеницы, который направляется в Алжир. Балкер IOANNIS THEO, который доставит 52 тысяч тонн пшеницы во Вьетнам.
Сейчас по "зерновому коридору" двигаются четыре судна под загрузку 122 тысяч тонн агропродукции. Отметим, с 1 августа из портов Большой Одессы вышли 833 судна. Они экспортировали 25,3 миллиона тонн украинского продовольствия в страны Азии, Европы и Африки.
Отметим, в рамках "зерновой инициативы" в феврале проведено вдвое меньше инспекций, чем запланировано. Это следствие деструктивной политики россии, направленной на торможение экспорта украинской агропродукции.
Напомним, соглашение по "зерновой инициативе" пролонгировано не на 60 дней, как того хотела сторона россии, а на 120 дней. Это означает, что Украина продолжает экспортировать через три морских глубоководных порта свою агропродукцию.