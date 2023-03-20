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З портів Великої Одеси сьогодні вийшли 3 судна з агропродукцією

20 березня 2023 13:39
4349855e-4cc7-4784-c7a5-bcf267c5d400 - Беженар Тетяна
Беженар Тетяна
журналіст
З портів Великої Одеси сьогодні вийшли 3 судна з агропродукцією
На борту суден 154 тисяч тонн агропродукції для Азії та Європи
4349855e-4cc7-4784-c7a5-bcf267c5d400 - Беженар Тетяна
Беженар Тетяна
журналіст

Судна завантажені української агропродукцією вийшли із портів Великої Одеси. Зерно направляється для країн Азії та Європи.

Про це повідомляє Міністерство інфраструктури України.

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"GrainFromUkraine: Ємен отримає 30 тисяч тонн української гуманітарної пшениці. Вчора ввечері балкер NEGMAR CICEK було пришвартовано в порту "Чорноморськ", а вже станом на 08.00 20 березня на нього було завантажено 7 тисяч тонн української пшениці", — йдеться у повідомленні.

Це вже шосте судно у межах програми GrainFromUkraine, мета якої — надання української пшениці країнам, які потерпають від голоду.

До програми, яка була ініційована Володимиром Зеленським і реалізується за підтримки Всесвітньої продовольчої програми ООН, долучились вже понад 30 країн та інституцій. Зокрема, надання гуманітарної пшениці для Ємену стало можливим завдяки донатам урядів США, Франції та Іспанії.

В рамках GrainFromUkraine найбільш вразливі країни Африки — Сомалі, Ефіопія, Кенія — отримали вже 140 тисяч тонн пшениці.

Під егідою ВПП ООН Ефіопія отримає ще 30 тисяч тонн української пшениці. В порту "Одеса" розпочали завантаження балкера DENIZ M.

Загалом, з 1 серпня з портів Великої Одеси вийшли 828 суден, які експортували 25,1 мільйона тонн українського продовольства до країн Азії, Європи та Африки.

Нагадаємо, угода по "зерновій ініціативі" пролонгована не на 60 днів, як того хотіла сторона рф, а на 120 днів. Це означає, що Україна продовжує експортувати через три морські глибоководні порти свою агропродукцію.

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