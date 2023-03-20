Из портов Большой Одессы сегодня вышли 3 судна с агропродукцией

На борту судов 154 тысячи тонн агропродукции для Азии и Европы

Суда, загруженные украинской агропродукцией , вышли из портов Большой Одессы. Зерно направляется для Азии и Европы.

Об этом сообщает Министерство инфраструктуры Украины.

"GrainFromUkraine: Йемен получит 30 тысяч тонн украинской гуманитарной пшеницы. Вчера вечером балкер NEGMAR CICEK был пришвартован в порту "Черноморск", а уже по состоянию на 08.00 20 марта на него было загружено 7 тысяч тонн украинской пшеницы", — говорится в сообщении.

Это уже шестое судно в рамках программы GrainFromUkraine, цель которой — предоставление украинской пшеницы странам, страдающим голодом.

К программе, инициированной Владимиром Зеленским и реализуемой при поддержке Всемирной продовольственной программы ООН, присоединились уже более 30 стран и институтов. В частности, предоставление гуманитарной пшеницы для Йемена стало возможным благодаря донатам правительств США, Франции и Испании.

В рамках GrainFromUkraine наиболее уязвимые страны Африки — Сомали, Эфиопия, Кения — получили уже 140 тысяч тонн пшеницы.

Под эгидой ВПП ООН Эфиопия получит еще 30 тысяч тонн украинской пшеницы. В порту "Одесса" приступили к загрузке балкера DENIZ M.

Всего с 1 августа из портов Большой Одессы вышли 828 судов, которые экспортировали 25,1 миллиона тонн украинского продовольствия в страны Азии, Европы и Африки.

Напомним, соглашение по " зерновой инициативе" пролонгировано не на 60 дней, как того хотела россия, а на 120 дней. Это означает, что Украина продолжает экспортировать через три морских глубоководных порта свою агропродукцию.