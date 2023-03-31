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Зерновое соглашение: через Одесские порты экспортировали более 26 миллионов тонн продовольствия

31 марта 2023 19:20
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
В Босфоре очередь из почти сотни судов
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

За прошлую неделю, в рамках "зернового соглашения", из портов Большой Одессы вышло почти 20 судов. Они отправились в страны Азии, Европы и Африки.

Об этом во время брифинга рассказал спикер председателя Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.

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"По состоянию на сегодня из портов Большой Одессы вышло 857 судов, которые экспортировали в страны Азии, Европы и Африки 26, 2 миллиона тонн украинского продовольствия. 31 марта планируется выход еще двух судов — из портов Южный и Черноморск. Суда со 103,5 тысячами тонн агропродукции, кукурузой и маслом, будут направляться в порты Индии и Китая", — рассказал Сергей Братчук.

В Босфоре сторона россии продолжает саботировать процесс проверок. В территориальных водах Турции на 30 марта 89 судов ожидали инспекции.

Несмотря на саботаж инспекторов россии благодаря экспорту агропродукции сотни миллионов людей по миру удается накормить. Впрочем, для восстановления экономики Украины необходимо восстановить морскую инфраструктуру и увеличить мощности портов.

Все стороны Черноморской зерновой инициативы соглашаются с тем, что она была продлена именно на 120 дней, а не 60, как об этом говорит российская сторона. В частности, и Турция не согласна с позицией россии.

Тем временем на сегодня присоединить порты Николаевщины к зерновому соглашению пока не выходит — слишком опасно. Но как только удастся отбросить врага, путь будет открыт — об этом заявил Александр Кубраков, министр развития общин, территорий и инфраструктуры Украины.

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