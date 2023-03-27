Одеські аграрії отримають насіння соняшника та добрив
Аграрії Одеської області отримають допомогу від USAID. Після 5 квітня насіння соняшника та добрива надійде до замовників.
Про це повідомляє Департамент аграрної політики, продовольства та земельних відносин Одеської ОВА.
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"Через велику кількість заяв аграріїв на отримання насіння соняшника та добрив від USAID АГРО, у Програмі вирішили скоротити для заявників час на очікування. Орієнтовно після 5 квітня замовлення надійде", — йдеться у повідомленні.
До 24 березня кожен отримувач добрив чи насіння соняшника отримає повідомлення про статус своєї заявки на електронну адресу, вказану у заявці. Повідомлення на електронну пошту прийдуть від СОК Зерновий — адміністратора цього проєкту зі сторони Програми USAID АГРО. СОК Зерновий також повідомить про місце і час, коли насіння чи добрива можна буде забрати зі складу власним транспортом отримувача, а також інші деталі.
Загалом за програмами ініціативи USAID AGRI-Україна: 6 300 господарств отримають добрива, 1 211 господарств отримають насіння соняшника. Близько 700 господарств отримають насіння кукурудзи від компанії Байєр Україна.
Видача насіння та добрив затвердженим заявникам очікується після 5 квітня.
Зазначимо, проєкт впроваджується програмою USAID з аграрного та сільського розвитку (АГРО) у співпраці з Міністерством аграрної політики та продовольства України.
Він спрямований на підтримку мікро-, малих та середніх підприємств в Україні, які мають в обробітку від 5 до 500 га та займаються вирощуванням зернових і олійних культур.Можливістю зможуть скористатися щонайменше 6 800 фермерських господарств України.
Нагадаємо, заступник директора Всесвітньої Організації ООН висловила подяку за допомогу представників США, Іспанії та Франції у рамках зернової ініціативи, яка забезпечує продовольчу безпеку в Україні та на глобальному рівні. Також було окремо відзначено роль українських партнерів, які допомагають у розвитку економіки та підтримці аграріїв.
Фото: Аграрний тиждень