Одеські аграрії отримають насіння соняшника та добрив

Допомогу надають міжнародні партнери

Аграрії Одеської області отримають допомогу від USAID. Після 5 квітня насіння соняшника та добрива надійде до замовників.

Про це повідомляє Департамент аграрної політики, продовольства та земельних відносин Одеської ОВА.

"Через велику кількість заяв аграріїв на отримання насіння соняшника та добрив від USAID АГРО, у Програмі вирішили скоротити для заявників час на очікування. Орієнтовно після 5 квітня замовлення надійде", — йдеться у повідомленні.

До 24 березня кожен отримувач добрив чи насіння соняшника отримає повідомлення про статус своєї заявки на електронну адресу, вказану у заявці. Повідомлення на електронну пошту прийдуть від СОК Зерновий — адміністратора цього проєкту зі сторони Програми USAID АГРО. СОК Зерновий також повідомить про місце і час, коли насіння чи добрива можна буде забрати зі складу власним транспортом отримувача, а також інші деталі.

Загалом за програмами ініціативи USAID AGRI-Україна: 6 300 господарств отримають добрива, 1 211 господарств отримають насіння соняшника. Близько 700 господарств отримають насіння кукурудзи від компанії Байєр Україна.

Видача насіння та добрив затвердженим заявникам очікується після 5 квітня.

Зазначимо, проєкт впроваджується програмою USAID з аграрного та сільського розвитку (АГРО) у співпраці з Міністерством аграрної політики та продовольства України.

Він спрямований на підтримку мікро-, малих та середніх підприємств в Україні, які мають в обробітку від 5 до 500 га та займаються вирощуванням зернових і олійних культур.Можливістю зможуть скористатися щонайменше 6 800 фермерських господарств України.

Нагадаємо, заступник директора Всесвітньої Організації ООН висловила подяку за допомогу представників США, Іспанії та Франції у рамках зернової ініціативи, яка забезпечує продовольчу безпеку в Україні та на глобальному рівні. Також було окремо відзначено роль українських партнерів, які допомагають у розвитку економіки та підтримці аграріїв.

Фото: Аграрний тиждень